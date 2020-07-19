الكرة النسائية تصل مطروح

شهدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح التدريب الأول لفريق الكرة النسائية بنادى مطروح الذى تم تكوينه مؤخرًا .
جاء ذلك بحضور خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة والدكتورة نجلاء البلشى وكيل الشباب والرياضة وحمد فرج المدير التنفيذي للنادى وسعد صندوق رئيس نادى الرجاء المطروحى .
وأعلنت الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ أنها تم تكليفها بمتابعة تدريب الفريق من قبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الذى يعتبر الرياضه من أوليات اهتمامه .
وأعربت نائب المحافظ عن أملها فى تكوين فريق قوى يكون واجهه مشرفه لمحافظة مطروح فى المسابقات .
ويقود الجهاز الفنى للفريق غزال سليمان المدير الفنى ودينا إمام مدرب الفريق وبازوكا المشرف على الفريق.