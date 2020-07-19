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رياضة

الكرة النسائية تصل مطروح

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:00 م
الكرة النسائية
الكرة النسائية
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حسام الحارتي
شهدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح التدريب الأول لفريق الكرة النسائية بنادى مطروح الذى تم تكوينه مؤخرًا . 

جاء ذلك بحضور خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة والدكتورة نجلاء البلشى وكيل الشباب والرياضة وحمد فرج المدير التنفيذي للنادى وسعد صندوق رئيس نادى الرجاء المطروحى

وأعلنت الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ أنها تم تكليفها بمتابعة تدريب الفريق من قبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الذى يعتبر الرياضه من أوليات اهتمامه . 
وأعربت نائب المحافظ عن أملها فى تكوين فريق قوى يكون واجهه مشرفه لمحافظة مطروح فى المسابقات . 

ويقود الجهاز الفنى للفريق غزال سليمان المدير الفنى ودينا إمام مدرب الفريق وبازوكا المشرف على الفريق. 
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