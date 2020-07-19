شاهد أهداف ودية الزمالك وسموحة 5-1 استعدادا لانطلاق الدوري

شاد الفرنسي باتريس كارتيرون ، المدير الفني لنادي الزمالك، بمستوى الفريق في ودية سموحة التي أقيمت مساء اليوم، الأحد، وانتهت بفوز الأبيض بخماسية مقابل هدف.









وأعرب باتريس كارتيرون، عن سعادته بالأداء في الشوط الأول، والمستوى الذي ظهر عليه لاعبو الفريق.





وأكد "كارتيرون"، أن الفريق الأبيض سيخوض مباراتين أمام الطلائع و بيراميدز في الأسبوع الحالي، وهو ما دفعه إلى الدفع باللاعبين الذين شاركوا منذ بداية المباراة لمدة 60 دقيقة.





وأوضح المدير الفني للفريق الأبيض، أنه يرى أن المباريات الودية حاليا مثل المباريات الرسمية، مطالبا اللاعبين بجدية الأداء في المباريات.





وشدد كارتيرون، على أن أداء الزمالك كان أفضل في الشوط الأول، والجميع التزم بما تم التدريب عليه، إلا أن الأداء تراجع في الشوط الثاني.





وأوضح المدير الفني للزمالك، أن التدريبات مكثفة في معسكر برج العرب وخوض التدريبات على فترتين، مضيفا أن مباراتي الطلائع وبيراميدز ستكونان فرصة للجهاز الفني لمنح كل لاعب فرصة للمشاركة لمدة 75 دقيقة.



