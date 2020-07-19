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رياضة

في أحدث ظهور له.. شاهد عمرو وردة بصحبة الشيف نصرت

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:56 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر عمرو وردة لاعب نادى باوك اليوناني صورة جديدة على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر في الصورة بصحبة الشيف العالمي نصرت.

وعلق عمرو وردة على الصورة قائلا: "مالح".


وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير التي كانت أبرز تعليقاتهم:

العالمي

احلي وردة في الدنيا

اسطورة اليونان

اتنين عالميين في صورة واحدة

وكان عمرو وردة قطع إعارته مع أيل لاريسا اليوناني بعد اتهامه بعدم الالتزام في التدريبات ليعود إلى نادي باوك مرة أخرى.

وارتبط اسم وردة بالعديد من الأندية مؤخرا منها بيراميدز وأوليمبياكوس بطل الدوري اليوناني الذي يضم مواطنه أحمد حسن كوكا، إضافةً إلى عدة عروض في الدوريين التركي والسويسري.

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#SALTY

A post shared by Amr Warda (@ammrwardda) on

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