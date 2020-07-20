سبب حالة هلع.. رئيس حي العمرانية يكشف عن واقعة كسر ماسورة غاز ترعة الزمر

أكد اللواء محمد نور رئيس حي العمرانية بمحافظة الجيزة، أن كسر ماسورة الغاز لم يسفر عن أي خسائر، وتمت السيطرة عليه بعدها مباشرة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.





وأضاف رئيس حي العمرانية، في تصريح لـ "صدى البلد"، أن كسر ماسورة الغاز الطبيعي تسبب في دوي انفجار، وهو ما أثار حالة من الذعر لدى بعض المواطنين لكن سرعان ما تمت السيطرة عليه وإصلاح الكسر مباشرة.





وكان وقع مساء أمس، الأحد، كسر في ماسورة خط غاز طبيعي، بمنطقة العمرانية في الجيزة، ما أسفر عن سماع دوي انفجار بجانب ترعة الزمر، واشتعال النيران وتصاعد الدخان بالمنطقة.





وعلى الفور تلقت شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي بسماع دوي انفجار، فانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة و٤ سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة، حتة تمت السيطرة عليه.



