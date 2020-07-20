لو فرحك قرب.. 3 طرق للتخلص من اسمرار وتشقق القدمين.. 7 أخطاء ابتعدي عنها بعد جلسة الليزر في منطقة البكيني.. و10 نصائح ذهبية قبل ليلة الزفاف

لجأ أغلب العرائس المقبلة على الزفاف إلى عمل جلسات الليزر لإزالة الشعر الزائد فى الجسم ومن هذه الأماكن المتعارف عليها منطقة "البيكنى والاندر أرم"، لإزالة الشعر الزائد فى الجسم.





ولكن هناك بعض الأخطاء التى ترتكبها أغلب الفتيات ولا تعلم مدى ضررها على البشرة بعد جلسة الليزر خاصة فى منطقة البكينى، لذلك نقدم لك فى هذا التقرير الابتعاد عن هذه الأشياء وهى:





1- لا ينصح أثناء القيام بعمل جلسات الليزر لإزالة الشعر الزائد فى استخدام أى وسائل أخرى لإزالته، إلا باستخدام الشفرات قبل يوم واحد من موعد الجلسة التالية.





2-عدم استخدام المياه لمدة 4 ساعات بعد الجلسة .





3-عدم وضع اى مقشرات أو كريمات غير منصوح بها من دكتور الجلدية المُتخصص.





4- ابتعدى عن التعرّض لأشعة الشمس المباشرة بعد القيام بجلسات الليزر .





5- الامتناع عن جلسات السونا والحمام المغربى.





6- بعد الانتهاء من جلسة إزالة الشعر بالليزر توضع كمادات الثلج أو الماء البارد مع كريمات مضادة للالتهاب على المنطقة المعالجة للتخفيف من الشعور بالوخز.





7- عدم استخدام مستحضرات التجميل أو الكريمات على المنطقة المعالجة بأشعة الليزر لأنها ستكون حساسة.





نصائح عديدة قبل زفافك وفقًا لموقع “stylesatlife“.



تنظيف البشرة

جلد البشرة من أكثر المناطق حساسية في جسم الفتاة، وخاصة مع التوتر الذي تعيشه قبل فرحها بفترة قصيرة، ولكي تصل لنتيجة ترضيها فيجب ان تكون بشرتها خالية من الشوائب فتطهير البشرة من الروتين اليومي الذي يجب ان تتبعه العروسه قبل فرحها بشهر على الاقل، ويكون مرتين في اليوم باستخدام قطنة وتونر مناسب لبشرتها.



تقشير الجلد الميت

لا تكتفي البشرة بإزالة الشوائب حتى تصلح ليوم الفرح عند وضع الميك أب، لابد ايضًا تقشير الجلد الميت إما في المنزل، او عند الطبيب، فيجب معالجة كل ما يخص البشرة من حبوب او بثور للوصول لمظهر لائق يوم الزفاف.



ترطيب الجلد

مع زيادة التوتر والقلق وقلة النوم، يكون الجلد في حالة جفاف دائم، فلابد من شرب كمية كبيرة من الماء، مع وضع مستحضرات مناسبة لنوع البشرة، ليصبح جلدك صحيًا وناعمًا.



العناية بالشعر

قبل خطوة العناية بالشعر واستخدام المستحضرات الخاصة بكِ، يجب معرفة نوع شعرك في البداية حتى لا تستخدمين منتج خطأ، ثم تبدأين بعلاج شعرك ومتابعة مع طبيب مختص، ويجب أن يكون الشامبو المستخدم خالي من الكبريتات للحصول على أفضل نتيجة.