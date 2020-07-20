لو فرحك قرب.. 3 طرق للتخلص من اسمرار وتشقق القدمين.. 7 أخطاء ابتعدي عنها بعد جلسة الليزر في منطقة البكيني.. و10 نصائح ذهبية قبل ليلة الزفاف

- 3 طرق للتخلص من اسمرار وتشقق القدمين
- 7 أخطاء ابتعدي عنها بعد جلسة الليزر في منطقة البكيني
- 10 نصائح ذهبية قبل ليلة الزفاف
تعيش الفتاة حالة من التوتر والقلق قبل زفافها ولكن يجب عليها ألا تهمل صحتها أو بشرتها لتجنب المشكلات التي تظهر عليها يوم الزفاف، وأن تبدو جميلة كما تتمنى في أحلامها.
بصرف النظر عن التعرض الواضح لأشعة الشمس الضارة ، فإن الأقدام تصبح داكنة اللون نتيجة لأهمالها وعدم الأعتناء بها، وعند الاستحمام نميل غالبًا إلى نسيان فرك أقدامنا، هذا يؤدي إلى أن تصبح قدميك باهتة ومظلمة، كما يزيد الكعب المشقق الناتج عن الرعاية غير الملائمة من الضرر الذي يحدث.
وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكِ ابرز طرق العناية بالقدمين بشكل سليم.
الليمون والعسل
عصير الليمون هو مادة مبيضة معروفة للبشرة التي تفتح وتفتيح قدميك، الخصائص المطرية للعسل تحافظ على رطوبة قدميك بينما مركبات الفينول والفلافونويد الموجودة في العسل لها تأثير تبييض البشرة.
ماذا تحتاج
1 ملعقة كبيرة عسل
1 ملعقة كبيرة ليمون
كيف تستعمل
امزج المكونات في وعاء للحصول على عجينة ناعمة.
ضع هذا المعجون على قدميك.
اتركه لمدة 15 دقيقة قبل غسله باستخدام الماء العادي.
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الكركم والحليب
يستخدم الكركم منذ آلاف السنين لمكافحة أمراض الجلد المختلفة، يحتوي الكركم على الكركمين المكون النشط الذي يمنع تكون الميلانين وبالتالي تفتيح بشرتك، ويحتوي الحليب على حمض اللاكتيك الذي يقشر البشرة لإزالة خلايا الجلد الميتة مما يجعل بشرتك مشرقة ومغذية.
2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم
حليب بارد حسب الحاجة
- كيف تستعمل
اخلطي مسحوق الكركم مع كمية كافية من الحليب للحصول على عجينة سميكة وناعمة.
ضع المعجون على قدميك. اتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه باستخدام الماء الفاتر.
ليمون وسكر
السكر هو أحد أفضل المقشرات الطبيعية للبشرة التي تزيل الجلد الميت والميت لتجديد قدميك، يمنحك خلطه بالليمون ، عامل تبييض البشرة ، علاجًا يعمل مثل السحر لتبييض قدميك الداكنتين.
- ماذا تحتاج
1 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
كيف تستعمل
تناول السكر في وعاء.
أضف إليه عصير الليمون وقلبه.
تأكد من أن الخليط الذي تم الحصول عليه خشن في الملمس.
ضعي الخليط على قدميك وافركي قدميك باستخدام الخليط لبضع دقائق.
اترك الخليط على قدميك لمدة 10 دقائق أخرى قبل شطفه.
لجأ أغلب العرائس المقبلة على الزفاف إلى عمل جلسات الليزر لإزالة الشعر الزائد فى الجسم ومن هذه الأماكن المتعارف عليها منطقة "البيكنى والاندر أرم"، لإزالة الشعر الزائد فى الجسم.
ولكن هناك بعض الأخطاء التى ترتكبها أغلب الفتيات ولا تعلم مدى ضررها على البشرة بعد جلسة الليزر خاصة فى منطقة البكينى، لذلك نقدم لك فى هذا التقرير الابتعاد عن هذه الأشياء وهى:
1-لا ينصح أثناء القيام بعمل جلسات الليزر لإزالة الشعر الزائد فى استخدام أى وسائل أخرى لإزالته، إلا باستخدام الشفرات قبل يوم واحد من موعد الجلسة التالية.
2-عدم استخدام المياه لمدة 4 ساعات بعد الجلسة .
3-عدم وضع اى مقشرات أو كريمات غير منصوح بها من دكتور الجلدية المُتخصص.
4-ابتعدى عن التعرّض لأشعة الشمس المباشرة بعد القيام بجلسات الليزر.
5-الامتناع عن جلسات السونا والحمام المغربى.
6-بعد الانتهاء من جلسة إزالة الشعر بالليزر توضع كمادات الثلج أو الماء البارد مع كريمات مضادة للالتهاب على المنطقة المعالجة للتخفيف من الشعور بالوخز.
7- عدم استخدام مستحضرات التجميل أو الكريمات على المنطقة المعالجة بأشعة الليزر لأنها ستكون حساسة.
نصائح عديدة قبل زفافك وفقًا لموقع “stylesatlife“.
تنظيف البشرة
جلد البشرة من أكثر المناطق حساسية في جسم الفتاة، وخاصة مع التوتر الذي تعيشه قبل فرحها بفترة قصيرة، ولكي تصل لنتيجة ترضيها فيجب ان تكون بشرتها خالية من الشوائب فتطهير البشرة من الروتين اليومي الذي يجب ان تتبعه العروسه قبل فرحها بشهر على الاقل، ويكون مرتين في اليوم باستخدام قطنة وتونر مناسب لبشرتها.
تقشير الجلد الميت
لا تكتفي البشرة بإزالة الشوائب حتى تصلح ليوم الفرح عند وضع الميك أب، لابد ايضًا تقشير الجلد الميت إما في المنزل، او عند الطبيب، فيجب معالجة كل ما يخص البشرة من حبوب او بثور للوصول لمظهر لائق يوم الزفاف.
ترطيب الجلد
مع زيادة التوتر والقلق وقلة النوم، يكون الجلد في حالة جفاف دائم، فلابد من شرب كمية كبيرة من الماء، مع وضع مستحضرات مناسبة لنوع البشرة، ليصبح جلدك صحيًا وناعمًا.
العناية بالشعر
قبل خطوة العناية بالشعر واستخدام المستحضرات الخاصة بكِ، يجب معرفة نوع شعرك في البداية حتى لا تستخدمين منتج خطأ، ثم تبدأين بعلاج شعرك ومتابعة مع طبيب مختص، ويجب أن يكون الشامبو المستخدم خالي من الكبريتات للحصول على أفضل نتيجة.
تنظيف البشرة
جلد البشرة من أكثر المناطق حساسية في جسم الفتاة، وخاصة مع التوتر الذي تعيشه قبل فرحها بفترة قصيرة، ولكي تصل لنتيجة ترضيها فيجب ان تكون بشرتها خالية من الشوائب فتطهير البشرة من الروتين اليومي الذي يجب ان تتبعه العروسه قبل فرحها بشهر على الاقل، ويكون مرتين في اليوم باستخدام قطنة وتونر مناسب لبشرتها.
تقشير الجلد الميت
لا تكتفي البشرة بإزالة الشوائب حتى تصلح ليوم الفرح عند وضع الميك أب، لابد ايضًا تقشير الجلد الميت إما في المنزل، او عند الطبيب، فيجب معالجة كل ما يخص البشرة من حبوب او بثور للوصول لمظهر لائق يوم الزفاف.
ترطيب الجلد
مع زيادة التوتر والقلق وقلة النوم، يكون الجلد في حالة جفاف دائم، فلابد من شرب كمية كبيرة من الماء، مع وضع مستحضرات مناسبة لنوع البشرة، ليصبح جلدك صحيًا وناعمًا.
العناية بالشعر
قبل خطوة العناية بالشعر واستخدام المستحضرات الخاصة بكِ، يجب معرفة نوع شعرك في البداية حتى لا تستخدمين منتج خطأ، ثم تبدأين بعلاج شعرك ومتابعة مع طبيب مختص، ويجب أن يكون الشامبو المستخدم خالي من الكبريتات للحصول على أفضل نتيجة.
مانيكير وباديكير
مع وجود عدد من الأعمال اليومية الروتينية في اليوم الواحد يجب ألا تهملي العناية بأظافرك والاهتمام باليدين والساقين من الضروري لاستكمال تحضيرك للفرح.
إزالة الشعر
الكثير من الفتيات تلجأ لطرق غير مناسبة لازالة الشعر من اليدين والساقين والمناطق الأخرى ومع مرور الوقت تكتشف باسمرار تلك المناطق قبل الفرح مباشرة، فعليكي اكتشاف الطريقة المناسبة الصحية لازاله الشعر قبل الفرح بشهور عديدة مع استخدام وصفات طبيعية لتفتيح المناطق.
اتباع نظام غذائي
اتباع نظام غذائي هو احد الشروط الأساسية للحصول على بشرة جيدة وشعر صحي، فتناول الخضروات والفواكهة وشرب العصائر الطبيعية وما لا يقل عن 10 اكواب ماء يضيف ليونة في البشرة وترطيبها جيدا.
ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة من الروتين اليومين الضروري في الاستعداد للفرح، فإنه يحسن من صحتك النفسية، ويقلل من التوتر، وتقوية العضلات، ومن ابرز التمارين الضرورية، الجري والمشي واليوغا.
النوم الهادئ
النوم عند الفتيات هو واحد من اهم مستحضرات التجميل فإنه يخفي الهالات السوداء تحت العين، وينقي البشرة، ويساعد الشعر على التنفس لفرده اثناء النوم، فيجب ان تستمتعي بـ8 لـ 9 ساعات على الأقل للحصول على بشرة مثالية في يوم الزواج.
تدليك الجسم
تدليك الجسم والبشرة من الأشياء الأساسية التي يجب ان تفعلها العروس قبل الفرح، فإنه يساعد على تنشيط الدورة الدموية ويحافظ على راحة البال، كما يمكنك استخدام بعض الزيوت العطرية عند التدليك.