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حوادث

ذبحوه أمام المارة.. القبض على قاتلي طالب جامعي في المنيا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:46 ص
الطالب الجامعي اسلام
الطالب الجامعي اسلام
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ايمن رياض
تمكنت وحدة مباحث مركز سمالوط شمال المنيا من إلقاء القبض على المتهمين بذبح طالب كلية الطب عقب ساعات من وقوع الحادث.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بورود بلاغا من أهالي مركز سمالوط بوقوع حادث  قتل لشاب أثناء دخوله بممر تجاري بشارع موقف سمالوط المنيا  وعلي الفور انتقل الرائد بلال الجنايني رئيس مباحث المركز ومعاوني المباحث بمركز سمالوط.

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حيث تبين أن الجثة لشاب يدعي اسلام. ع ا ٢٠ سنه طالب بكلية الأسنان ومقيم بقرية الصليية التابعة لمجلس قروي شوشة.

 وكشفت التحريات الأولية أن الحادث بسبب خصومة ثأرية بين  نجل عم القتيل وعائلة أخرى بالقرية منذ 5 سنوات وأكد شهود عيان إن الشاب كان في طريقه إلى معمل تحاليل كائن بالشارع الا ان هناك شابان كانا يتعقبان المجني عليه وقاما بقتله  بسلاح أبيض و ذبحة بساطور وفروا هاربين بعد إلقاء السلاح المستخدم  داخل حديقة تتوسط عمارات الزراعيين بالمركز إلا أن رئيس مباحث المركز تمكن من إلقاء القبض على المتهمين وهما ع م ع ي 19 سنة وشقيقة أ  حاصلين علي دبلوم  وتم ضبط  الأسلحة المستخدمة في الحادث  وتحرر محضر  بالواقعة واخطرت النيابة  لتولي التحقيق.
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