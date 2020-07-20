ذبحوه أمام المارة.. القبض على قاتلي طالب جامعي في المنيا

تمكنت وحدة مباحث مركز سمالوط شمال المنيا من إلقاء القبض على المتهمين بذبح طالب كلية الطب عقب ساعات من وقوع الحادث.





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بورود بلاغا من أهالي مركز سمالوط بوقوع حادث قتل لشاب أثناء دخوله بممر تجاري بشارع موقف سمالوط المنيا وعلي الفور انتقل الرائد بلال الجنايني رئيس مباحث المركز ومعاوني المباحث بمركز سمالوط.





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حيث تبين أن الجثة لشاب يدعي اسلام. ع ا ٢٠ سنه طالب بكلية الأسنان ومقيم بقرية الصليية التابعة لمجلس قروي شوشة.



