سي إن إن: الإمارات تدخل التاريخ بإطلاق مسبار الأمل إلى المريخ

اعتبرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الإمارات العربية المتحدة قد دخلت التاريخ، عقب إطلاق مسبار الأمل، في رحلته إلى كوكب المريخ.





وقالت الشبكة الأمريكية إن الإمارات دخلت التاريخ بإطلاقها الناجح لأول مهمة عربية إلى الفضاء من خلال مشروعها "مسبار الأمل"، الذي سيصل إلى كوكب المريخ في رحلة تستغرق 7 أشهر.





وانطلق المسبار، الذي استغرق بنائه أكثر من 6 سنوات، بسرعة 34 ألف كيلومتر في الساعة.





وتمتد رحلة مسبار الأمل 7 أشهر، قاطعًا مسافة تقدر بنحو 493,5 مليون كيلومتر، قبل وصوله إلى مدار بين كوكبي الأرض والمريخ، إضافة إلى فترة تمتد من شهرين إلى 3 أشهر للوصول إلى المدار العلمي، لتبدأ مهمته العلمية.





وسيظل المسبار في نطاق الكوكب الأحمر لمدة عام مريخي (687 يومًا)، أي ما يوازي عامين على كوكب الأرض.



