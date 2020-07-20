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رياضة

يقترب من الأهلي.. الشناوي ينتظر قرار فايلر

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:17 ص
احمد الشناوي
احمد الشناوي
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منتصر الرفاعي - حسن العمدة
قام أحمد الشناوي حارس مرمي نادي بيراميدز والمنتخب الوطني الأول بتأمين وتحديث كل حساباته وصفحاته الخاصة على تويتر وانستجرام والفيس بوك والتوك توك وتوثيقها بشكل قانوني وآمن وبطريقه متطوره واحترافيه في ظل المشاكل والاختراقات التي حدثت لصفحاته وحساباته في الاونه الاخيره.

حيث تم تفعيل تلك التحديثات والأمور الآمنيه عن طريق الاستعانه بصديقه  نجم نادي المصري وبتروجيت  السابق محمود عبدالحكيم والذي عرفه  بالمهندس الشهير محمد سليمان الشهير بسولي والذي يعد أحد أهم العاملين في إدارات صفحات  وحسابات نجوم الكره والفن في مصر حاليآ من أجل تولي اداره وتأمين كل صفحات وحسابات حارس الزمالك السابق علي السوشيال ميديا.

الجدير بالذكر أن الشناوي كشف عن تلقيه عده عروض من أندية سعودية في الآونة الأخيرة فضلا عن تلقيه اخبار من وكيله تامر النحاس تفيد باهتمام لجنه التطوير في الاهلي برئاسه بلدياته البورسعيدي محسن صالح بالاستعانة به لتدعيم مركز حراسة عرين للنادي الأهلي في الموسم القادم.

حال موافقه السويسري فايلر بضم حارس مرمي جديد بجانب الثالوث محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير خصوصا وأن الخواجه السويسري لايرغب في ضم حارس رابع ليحل بديلا لشريف اكرامي المقرر انضمامه  لنادي بيراميدز في الموسم المقبل.

ليصبح الحل في موافقة فايلر على ضم حارس مرمي علي حساب علي لطفي الحارس رقم  ثلاثه حاليا بالأهلي.

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