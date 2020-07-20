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أخبار العالم

ناسا تغرد بالعربية إلى مسبار الأمل: رحلة موفقة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:25 ص
صدى البلد
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شريف سيد
هنأت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الإمارات، اليوم الإثنين، على نجاح إطلاق مسبار الأمل من اليابان في رحلته إلى الكوكب الأحمر "المريخ". 

وكتب الحساب الرسمي لناسا على تويتر: "تهانينا إلى مسبار الامل، على الإطلاق الناجح، ونتمنى له النجاح في رحلته ونتطلع إليه لإكتشاف كوكب المريخ"، وعلق الحساب بالعربية: "رحلة موفقة". 

انطلق مسبار الأمل الإماراتي من قاعدة تانيجاشيما اليابانية إلى الكوكب الأحمر "المريخ"، في أول رحلة عربية إلى المريخ. 

ومن المتوقع أن يصل مسبار الأمل إلى كوكب المريخ في فبراير عام 2021، وهو العام الذي تحتفل فيه الإمارات بمرور 50 عاما على تأسيسها، وستكون مهمة الأمل الناجحة خطوة كبيرة للاقتصاد المعتمد على النفط، والذي يسعى إلى مستقبل في الفضاء.

وسيحمل "مسبار الأمل" أدوات لدراسة الغلاف الجوي العلوي، ومراقبة تغير المناخ على كوكب المريخ، ومن المقرر أن يدور حول الكوكب الأحمر لمدة عامين على الأقل.
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