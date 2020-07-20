وزير الإنتاج الحربي الجديد يؤدي اليمين أمام السيسي.. ويؤكد: من لا يملك قدرة تصنيع سلاحه لا يملك حرية قراره العسكري

وزير الإنتاج الحربي الجديد يؤدي اليمين أمام السيسي

من لا يملك قدرة تصنيع سلاحه لا يملك حرية قراره العسكري

الفريق العصار مدرسة ومجهوداته ملموسة على أرض الواقع وتتلمذ على يده كثيرون











أدى اللواء مهندس محمد أحمد مرسى، اليمين القانونية، اليوم، وزيرا للإنتاج الحربى، وذلك أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلفا للراحل الفريق فخري محمد العصا ر، والذي وافته المنية في السادس من يوليو، وتم عمل جنازة عسكرية له.





قدم اللواء محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي الجديد، بخالص تعازيه ومواساته لأسرة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، على كل الجهد الذي بذله أثناء توليه قيادة الوزارة.





وقال "مرسى " خلال تصريحاته اليوم إن كل مجهودات الفريق محمد العصار ملموسة على الأرض وهذا سيكون دافعا له ليسير على نفس الخطى والنهج الذي كان يعمل به الفريق العصار.





وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الفريق محمد العصار كان مدرسة تتلمذ على يده أجيال من المهندسين بالقوات المسلحة، وتعلموا منه الإصرار والمتابعة وتطبيق الجودة الكاملة في جميع الأعمال في المنتج والتخطيط والمتابعة والإصرار على تنفيذ ما تم تخطيطه.



