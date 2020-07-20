وزير الإنتاج الحربي الجديد يؤدي اليمين أمام السيسي.. ويؤكد: من لا يملك قدرة تصنيع سلاحه لا يملك حرية قراره العسكري

- وزير الإنتاج الحربي الجديد يؤدي اليمين أمام السيسي
- من لا يملك قدرة تصنيع سلاحه لا يملك حرية قراره العسكري
- الفريق العصار مدرسة ومجهوداته ملموسة على أرض الواقع وتتلمذ على يده كثيرون
أدى اللواء مهندس محمد أحمد مرسى، اليمين القانونية، اليوم، وزيرا للإنتاج الحربى، وذلك أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلفا للراحل الفريق فخري محمد العصار، والذي وافته المنية في السادس من يوليو، وتم عمل جنازة عسكرية له.
قدم اللواء محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي الجديد، بخالص تعازيه ومواساته لأسرة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، على كل الجهد الذي بذله أثناء توليه قيادة الوزارة.
وقال "مرسى " خلال تصريحاته اليوم إن كل مجهودات الفريق محمد العصار ملموسة على الأرض وهذا سيكون دافعا له ليسير على نفس الخطى والنهج الذي كان يعمل به الفريق العصار.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الفريق محمد العصار كان مدرسة تتلمذ على يده أجيال من المهندسين بالقوات المسلحة، وتعلموا منه الإصرار والمتابعة وتطبيق الجودة الكاملة في جميع الأعمال في المنتج والتخطيط والمتابعة والإصرار على تنفيذ ما تم تخطيطه.
أكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي الجديد، أن القيادة السياسية في مصر تؤمن بأن من لايملك قدرة تصنيع سلاحه لا يملك حرية قراره العسكري، لذالك القيادة السياسية لديها اصرار على امتلاك هذه الخطوة.
وأضاف مرسي خلال تكريمه بالهيئة العربية للتصنيع ، أن خلال فتره تواجده في الهيئة العربية للتصنيع استفاد الكثير، تحت قيادة الفريق عبد المنعم التراس، وسيكون له المرجعية في الكثير من الموضوعات.
كما وجه الشكر للقيادة السياسية وثقتها لتوليه المنصب كما تقدم بخالص تعازيه ومواساته لأسرة الفريق محمد العصار، كما أعرب عن تقديره الشديد وتأثره بهذه الحفاوة ,مؤكدا أنه تشرف بتولي مسئولية مدير عام الهيئة خلال الفترة الماضية والتي تعد فترة ثرية وهامة في حياته العملية.
أكد محمد مرسي، أن وزارة الإنتاج الحربي الظهير الصناعي للقوات المسلحة ومهمتها الاساسية تلبية مطالبها واحتياجاتها من أسلحة ومعدات وذخائر بإمكانياتها البشرية التكنولوجية والفنية. وأوضح "مرسي" خلال تصريحات له أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك أكبر وأرقى التكنولوجيات الفنية وتطبيقه في مصانعها لتساعد في تحقيق الهدف والرقمنة في كثير من المصانع والأماكن التي تستوعب الرقمنة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأوضح "مرسي" أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك أكبر وأرقى التكنولوجيات الفنية وتطبيقه في مصانعها لتساعد في تحقيق الهدف والرقمنة في كثير من المصانع والأماكن التي تستوعب الرقمنة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأشار وزير الإنتاج الحربي ، إلى أنهم سيسعون الي استغلال الإمكانيات والقدرات التدريبية تحت خدمة الجهات الصناعية في مصر، مؤكدا أنه سيعملون على دعم والتنسيق مع كافة الجهات الصناعية والقطاعين العام والخاص وشركات قطاع الأعمال.
وأضاف: سيكون هناك تعاون وتكاتف بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع في العديد من المجالات خاصة في الظهير الصناعي لخدمة القوات المسلحة وتلبية جميع احتياجاتها، مرددا مرة أخرى : "من لا يملك تصنيع سلاحه لا يملك حرية قراره العسكري".
ونوه إلى أن امكانيات الانتاج الحربي وفائض امكانياته البشرية والتكنولوجية توجه للانتاج المدني وتخدم المشاريع القومية للدولة، موضحا ان هناك مشروع متكامل مع الهيئة العربية للتصنيع.
صرح اللواء مهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، فور وصوله مقر الوزارة بأنه تم تكليفه اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد حلفه اليمين الدستورية بعدد من التوجيهات لاستكمال مسيرة العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتى تتمثل مهمتها الأساسية فى تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة.
وأشاد "مرسي" بالدور العظيم الذى قام به الفريق فخرى محمد سعيد العصار أثناء فترة توليه الوزارة في دعم الصناعة الوطنية والنهوض بوزارة الإنتاج الحربي ووحداتها وشركاتها التابعة.
وأكد استكمال هذه المسيرة بكل جهد والسير وفقا للمخططات الموضوعة للوزارة والعمل على تطويرها بصفة مستمرة وعلى التكامل مع جميع الجهات التصنيعية بالدولة من الهيئة العربية للتصنيع ووزارة التجارة والصناعة ووزارة قطاع الأعمال وما تمتلكه من شراكات واتحاد الصناعات بالإضافة لمختلف شركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية من أجل دعم وتعميق التصنيع المحلي للمنتجات المدنية والعسكرية.
وتابع الوزير إن الرئيس السيسي شدد خلال توجيهاته على تعميق التصنيع الحربي وبذل الجهد لمواصلة امتلاك الوزارة ناصية التصنيع العسكري المصري باعتبارها الركيزة الأولى لوزارة الإنتاج الحربي.