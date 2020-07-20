أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد دخول الملك سلمان بن عبد العزيز المستشفى

وجه تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية الدعم للملك سلمان بن عبد العزيز بعد دخوله المستشفى لإجراء عدد من الفحوصات بعد التهاب المرارة.





ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه بإنستجرام مجموعة من الصور له مع خادم الحرمين الشريفين وعلق عليها قائلا "الله يحفظك سيدي".





وأعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الإثنين، دخول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مستشفى الملك فيصل بالرياض لإجراء بعض الفحوصات.







