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أخبار العالم

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد دخول الملك سلمان بن عبد العزيز المستشفى

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:07 ص
تركي ال الشيخ و خادم
تركي ال الشيخ و خادم الحرمين الشريفين
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مصطفى كرم
وجه تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية الدعم للملك سلمان بن عبد العزيز بعد دخوله المستشفى لإجراء عدد من الفحوصات بعد التهاب المرارة.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه بإنستجرام مجموعة من الصور له مع خادم الحرمين الشريفين وعلق عليها قائلا "الله يحفظك سيدي".

وأعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الإثنين، دخول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مستشفى الملك فيصل بالرياض لإجراء بعض الفحوصات. 


وقال البيان الصادر من الديوان الملكي: " دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية".
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العاهل السعودي يدخل المستشفى لإجراء فحوصات جراء وجود التهاب في المرارة

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