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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 20-7-2020 بمحافظات مصر .. فيديو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:24 ص
طقس اليوم
طقس اليوم
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر الفضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 20  -7 - 2020، في القاهرة  والمحافظات.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35

الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 30

مطروح الصغرى 28 والكبرى 21

دمياط الصغرى 24 والكبرى 29

بور سعيد الصغرى 24 والعظمى 30 

الإسماعلية الصغري26 والكبرى 36

السويس الصغرى 22 والكبرى 36

العريش الصغرى 23 والكبرى 31

رفح الصغري 22 والكبرى 30

طابا الصغري 22 والكبرى 30

شرم الشيخ الصغرى 29 والكبرى 40 

الغردقة الصغرى 20 والكبرى 39

الفيوم الصغرى 28 والكبرى 39

بني سويف الصغرى 24 والكبرى 37

أسيوط الصغرى 24 والكبرى 39
 
الأقصر الصغرى 28 والكبرى 41

أسوان الصغرى28 والكبرى 42

شلاتين الصغرى 28 والكبرى 39

حلايب الصغرى30 والكبرى 36

الوادي الجديد الصغرى25 والكبرى41

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