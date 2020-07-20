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أخبار البلد

من 31 يوليو| تسوية أوضاع العرب والأجانب الوافدين والمقيمين في لبنان

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت - لبنان، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.


وأوضح تقرير الملحق العمالى ببيروت شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى أن المديرية العامة للأمن العام أعلنت  أنه اعتبارا من 31 يوليو الجاري وحتى 31 أكتوبر المقبل سيتم تسوية أوضاع العرب والأجانب الذين دخلوا إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية (خلسة)إضافة إلى مخالفي نظام الاقامة والعمل، وسوف تقبل الطلبات بعد هذه المهل شرط ضم ما يثبت مباشرة  إجراءات التسوية خلالها أمام وزارة العمل.


كما سيتم تسوية أوضاع الذين دخلوا لبنان بصورة شرعية سواء زيارة أو سياحة ، ويرغبون فى تسوية أوضاعهم للعمل.

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