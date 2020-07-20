AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بتكلفة 6 مليارات جنيه.. المالية: سداد مستحقـات 1667 شركة لدى صندوق تنمية الصادرات

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:03 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بـ رد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، التى تبلورت فى عدة مبادرات فعَّالة للحكومة، تم صرف ما يصل إلى ٦ مليارات جنيه من موازنة الدولة لـ صندوق تنمية الصادرات خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ على النحو الذى ساعد فى سداد المستحقات المتأخرة لألف و٦٦٧ شركة مُصَّدرة، وتوفير السيولة النقدية لها خاصة فى ظل أزمة «كورونا»؛ بما يُمَّكنها من ضخها فى الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان استمرار نتائج الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى.  

وأضاف الوزير أن الدولة ملتزمة برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين منذ عام ٢٠١٢، وقد حققت الحكومة تقدمًا ملموسًا فى هذا الشأن، بالتعاون المثمر بين وزارتى المالية، والتجارة والصناعة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٧ مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بحيث تستمر إتاحة مبالغ مالية كل شهر لصندوق تنمية الصادرات حتى يتسنى له سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين من خلال استكمال المبادرات التى وافق عليها رئيس الوزراء التى يعكف على تنفيذها فريق مشترك من وزارتى المالية، والتجارة والصناعة، وفى مقدمتها: مبادرة سداد ٣٠٪ من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى ٥ ملايين جنيه لكل منهم، ومبادرة صغار المستثمرين بحد أقصى ٥ ملايين جنيه، ومبادرة الاستثمار، والمقاصة مع الضرائب والجمارك

ونوه الوزير، إلى أن رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصَّدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، يُسهم فى تشجيع الصناعة، وتحفيز الإنتاج، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية على النحو الذى يُساعد فى تحريك عجلة الاقتصاد، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من متأخرات صندوق التنمية.. المالية: صرف ٣ مليارات جنيه للشركات المصدرة خلال 3 شهور

تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.. صرف ٣ مليارات جنيه للشركات المصدرة من المتأخرات لدى صندوق تنمية الصادرات.. وتنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لتوفير السيولة النقدية للإنتاج

بالأرقام..الحكومة تنفق 622.13 مليار جنيه من الموازنة في 6 شهور

لدعم الإنتاج.. التجارة والصناعة تعلن صرف مليارى جنيه من مستحقات المصدرين المتأخرة

عبر الفيديو كونفرانس.. وزيرة التجارة والصناعة تشارك في جلسة نقاشية للجمعية المصرية البريطانية للأعمال .. وتؤكد: الرئيس وجه بأهمية التوسع في إنشاء المصانع المجهزة بالتراخيص كاملة المرافق

ترشيحاتنا

استمر زواجهما 61 عاما.. قصة مؤثرة لزوجين تغلبا على كورونا بعد صراع 3 أسابيع

أخبار الرياضة.. حسين الشحات يهاجم أحمد عيد.. أحمد الشناوي ينتظر قرار فايلر.. حقيقة معاناة طاهر محمد من إصابة مزمنة

المالك يدفع للمستأجر 40% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها..مشروع قانون للإيجار القديم

الطيران المدني الكويتي: 1146 عالقا مصريا يغادرون إلى 5 محافظات عبر 7 رحلات

#المصريه_مشهوره_انها.. هاشتاج يتصدر تويتر الخليج احتفاءً بالمرأة المصرية

اكتملت بنجاح.. "الدفاع" الروسية تعلن الانتهاء من التجارب السريرية لـ لقاح كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمر زواجهما 61 عاما.. قصة مؤثرة لزوجين تغلبا على كورونا بعد صراع 3 أسابيع

سوزوكي تطرح أرتيجا suzuki artega الجديدة في مصر .. صور

ندى الكامل ترافق أحمد الفيشاوي فى موقع تصوير 30 مارس .. صور