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ديني

العشر من ذي الحجة .. علي جمعة يوضح لماذا سميت عشرة رغم أنها تسعة أيام

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:38 ص
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وفضلها، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: "ما من أيام «العمل الصالح فيهن»، -وفي رواية البخاري: «فيها» - «أحب إلى الله من هذه الأيام»، وفي رواية الترمذي: «من هذه الأيام العشر»، فحددها، قالوا: "يا رسول الله، ولا الجهاد؟! قال: «ولا الجهاد»، رغم أن أفضل الأعمال عند الله عز وجل الجهاد في سبيله عز وجل".

وأضاف جمعة، في خطبة مسجلة له على صفحته الرسمية: "روي عن أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 أيام من ذي الحجة وكان يفطر يوم العيد وثلاث أيام التشريق وكان يقول: لا صيام يوم العيد أو في أيام التشريق حتى وصلت إلى حرمة صيام هذه الأيام، وفي حديث آخر: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام خمس أيام وهي يوم عيد الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق".

وتابع: "سميت الأيام العشر رغم أننا نصوم 9 أيام فقط لأن يوم العيد أو يوم النحر يدخل في فضل هذه الأيام بكثرة الذكر وذبح الأضحية، فأصبحت 10 أيام، وصيام واحد من تلك العشر يعدل صيام سنة كما ورد عن الترمذي في حديث سنده ضعيف، إلا أن العلماء وأهل الفضل أخذوا به من باب الحث على عمل الخير والعبادة والطاعة لله عز وجل، وقيام ليلة واحدة في هذه الليالي العشر يعدل قيام ليلة القدر".

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أوضح أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة، وفي حديث آخر: "إني أرجو أن يكفر ذنوب سنة ماضية وأخرى مقبلة"، ويقول مفسرو الحديث إن رجاء النبي مستجاب فلنحرص على صيام هذا اليوم.

وقال جمعة، إن صيام يوم عرفة يغفر جميع الذنوب مهما كبرت، فيغفر اللمم والصغائر، وكما ثبت في الحديث الصحيح أن صيام يوم عرفة يؤخر كتابة الملائكة لما يرتكبه الإنسان من معاصٍ وذنوب لنحو 6 ساعات كما ثبت في الحديث الصحيح: "إن الملائكة تتأخر عند فعلك الذنب 6 ساعات لعلك تتوب وترجع إلى الله، فعلينا أن نكثر من النوافل والعمل الصالح في هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة.

وأضاف المفتي السابق: "يجوز لمن يريد أن يقيم الليل في هذه الأيام العشر كما كان يفعل في التراويح، ولو أن المسجد فعل ذلك فلا حرج، ويجب الحرص على الدعاء في هذه الأيام عند الإفطار وفي الصلاة وفي قيام الليل".
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