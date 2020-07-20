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حوادث

محافظ قنا: إعدام 19 طن أرز غير صالحة للاستهلاك الآدمي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:26 م
صدى البلد
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يوسف رجب

صرح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بأنه تم إعدام 19 طن و 200 كجم أرز غير صالح للاستهلاك الآدمى.

وأشار الداودى، إلى أنه تم ضبط هذه الكمية خلال إحدى الحملات التى شنتها مديرية التموين فى وقت سابق بأحد فروع شركات الجملة بمدينة قوص وتم تحرير محضر بها.

وأضاف الداودى، أنه تم إحالة المحضر إلى النيابة العامة وأصدرت قرارها بإعدام كمية الأرز التى تم ضبطها حفاظا على صحة المواطنين.

وأكد محافظ قنا، أنه لا تهاون مع أى مخالف يحاول استغلال المواطنين بالمحافظة و يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

يذكر أن مديرية تموين قنا تشن حملات دورية بالتنسيق مع مباحث التموين و الأجهزة المعنية، لمتابعة السلع والمنتجات فى الأسواق و منافذ البيع بمختلف مراكز المحافظة.

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