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أخبار البلد

الزراعة: تكثيف حملات التفتيش على الشوادر ومنافذ بيع الأضاحي للتأكد من سلامتها

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:11 م
الأضاحى
الأضاحى
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شيماء مجدي
أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه مع قرب عيد الأضحى المبارك تم تكثيف الحملات والمرور على منافذ بيع الأضاحى للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة للبيع للأضحيات، وكذلك التأكد من إيوائها فى أماكن مناسبة مع تقديم العليقة المناسبة والماء الكافى.

وأضاف "سليمان"، أن الحملات تأتى في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى. 

وأوضح أن المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أصدر تعليمات لكل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، برفع حالة الطوارئ والعمل على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأضاحى المعروضة بالشوادر وأماكن بيعها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

في سياق متصل أعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن أرقام واتس أب لسرعة التواصل مع المواطنين(01558626681 - 01558626682).

وكان ذلك فى إطار حرص وزارة الزراعة على صحة وسلامة المواطنين، ومنعًا للغش والتلاعب أو الإستغلال من ضعاف النفوس المخالفين، خلال موسم عيد الأضحى المبارك أعاده الله علي شعب مصر العظيم والأمة العربية بالخير واليمن والبركات.
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