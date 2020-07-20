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برلمان

غلق المحمول ومنع الخروج.. رئيس النواب يفوض الأمين العام للإشراف على الجلسة السرية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:02 م
الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان
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ماجدة بدوى
حدد الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب ، مجموعة من القواعد ، لتطبيقها خلال الجلسة السرية  التى ستعقد بعد قليل لمناقشة القضية الليبية.

وطالب رئيس البرلمان، أعضاء المجلس بإغلاق التلفون المحمول ، وعدم السماح للنواب بالخروج من القاعة أثناء إنعقاد الجلسة ، كما طالب جميع وسائل الإعلام من صحفيين ومصورين وممثلى القنوات التلفزيونية  وحرس المجلس ، والعاملين بالأمانة العامة  العامة بمغادرة القاعة .
واعطى عبدالعال ، وفقا لنص اللائحة الأمين العام المستشار محمود فوزى الغشراف على إدارة الجلسة .

وتنص المادة "285" للمجلس أن "يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس. ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس. وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه في أي وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية".

ونصت المادة "282" أنه "لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم بحضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه.

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