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فن

الأناقة هي الجمال الوحيد.. مي عمر تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:48 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة مى عمر جمهورها بصورة من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وعلقت مى عمر قائلة: "الاناقة هى الجمال الوحيد الذى لا يزول ابدا".

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وتواصل مى عمر الاستعداد لمسلسلها الجديد "لؤلؤ" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية والمقرر انطلاق تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تجرى العديد من البروفات على الاستعراضات وأغانى العمل لاسيما وأنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة .


مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وينتمى  لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ومقرر عرضه فى  بداية الموسم الشتوى أى قبل نهاية العام الجارى، وتم ترشيخ العديد من الفنانين للمشاركة فى بطولته وعلى رأسهم أحمد زاهر، ادوارد، نجلاء بدر، نيرمين الفقى وأحمد مجدى وكلهم أبدو موافقة وفى انتهاء ابرام العقود معهم بشكل رسمى هذا الأسبوع.

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