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برلمان

قيادي بـ الشعب الجمهوري: مجلس الشيوخ يحقق زيادة المشاركة المجتمعية وإنجاز التشريعات بطريقة جيدة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:49 م
أحمد عبد الماجد
أحمد عبد الماجد
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حسن رضوان
أكد الدكتور أحمد عبدالماجد، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن عودة الغرفة التشريعية الثانية بعد غياب سبع سنوات والممثلة في مجلس الشيوخ ضرورية وهامة، وسوف تثري الحياة النيابية في مصر.

وقال عبدالماجد، في بيان له اليوم، إن مجلس الشيوخ سيساعد مجلس النواب في إصدار التشريعات المهمة ومراجعة الموازنة العامة للدولة والقوانين المكملة للدستور والاتفاقات الدولية وغيره من التشريعات الهامة، بجانب أن عودة المجلس سيحقق زيادة التمثيل والمشاركة المجتمعية، وسيعمل على إنجاز التشريعات وسن القوانين بطريقة جيدة، مما يعمل على ترسيخ دعائم الديمقراطية التي أصبحت الدولة تحرص عليها.

وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ سيكونون من أصحاب الكفاءات المختلفة والمتنوعة، ويستطيعون دراسة القضايا المهمة ومشروعات القوانين بشكل متأن وبحرفية وسيعملون علي دعم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعى.

وطالب عبدالماجد، الناخبين بضرورة المشاركة السياسية وممارسة حقهم الانتخابي طبقا لما كفله لهم الدستور والقانون، وأن يتوجهوا الي صناديق الاقتراع لإبداء الرأي وأختيار من يرونهوا مناسبا في تمثيلهم تحت قبة الشيوخ وهذا واجب وطني، لافتا إلى ضرورة  اتباع كل مواطن للإجراءات الاحترازية من ارتدء الكمامة واستخدام المطهرات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التكدس أمام اللجان والإنصراف بعد التصويت مباشرة.
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