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فن

هبة مجدي تعلن عن بيان مهم لجمهورها

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:36 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة هبة مجدى فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهرت في الفيديو وهي توضح حقييقة وجود اي حسابات لها علي مواقع التواصل الاجتماعي وأعلنت عدم وجود اي حساب رسمي لها سوي حسابها علي الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وعلقت علي الفيديو قائلة: بيان هام.


ونال الفيديو تفاعل كبير من جانب متابعيها وكانت تعليقاتهم كالاتى:
‏‎قمر بسم الله ماشاء الله 

فعلا جميله جمال ربانى

كفاية عظمة

منوره الدنيا كلها يا فنانه

وشاركت هبة مجدى في بطولة مسلسل "فرصة تانية" في رمضان الماضي الي جانب ياسمين صبرى، ونخبة كبيرة من نجوم الفن منهم، أيتن عامر، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

تفاعل الكثير من الجمهور على دورها و اشادوا بانها حققت نجاح كبير و ظهور فى المسلسل و اكد الكثير انهم يشاهدون المسلسل من اجل مشاهدها مع الفنان دياب.

ودارت أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.
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🔴 بيان هام 🔴

A post shared by Heba Magdi (@heba_magdi) on

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