تعرف على طريقة تشكيل الفضة

صناعة وتشكيل الفضة من المهن المهمة التي تعتمد على الذوق والفن في تصميمها وتشكيلها، ويعد الصانع المصري من امهر الصناع في العالم ويوجد عدد قليل من صانعي الفضة في مصر يتوارثون المهنة ابا عن جد .





رصدت عدسة صدي البلد طريقة تشكيل الحلي المصنوعة من الفضة داخل احد الورش الموجودة بمنطقة المعز بوسط البلد .





قال عم مصطفي من اقدم صناع الفضة في شارع المعز إن الفضة تعامل مثل الذهب في طريقة التصنيع والتشكيل ويكون الاختلاف في الخامة فقط .





واضاف ان الفضة الخام هي عيار 1000 ويتم خلطها بالنحاس عن طريق عملية حسابية للوصول الي عيار 925 ثم يتم مراحل تشكيلها عن طريق ضغط الفضة داخل الاسطمبة المطلوبة ثم يتم بردها وتلميعها ودمغهتا :





واوضح عم مصطفي ان القطعة الواحدة تستغرق في تصنيعها من نصف ساعة الي 3 ايام بتختلف باختلاف القطعة المطلوب تشكيلها .