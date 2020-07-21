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اقتصاد

تأجيل موعد المحادثات بشأن حزمة التعافي في الاتحاد الأوروبي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:01 ص
الاتحاد الأوربي
الاتحاد الأوربي
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رويترز
تأجل استئناف المحادثات بين زعماء دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين حول حزمة للتعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا، وذلك للمرة الثالثة يوم الاثنين إلى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش لإتاحة مزيد من الوقت لمحادثات ثنائية للتقريب بين المواقف.


وكان من المقرر أصلا أن تستأنف قمة الاتحاد الأوروبي، في يومها الرابع، المحادثات الساعة 1200 بتوقيت جرينتش لكنها تأجلت إلى الساعة 1400، ثم إلى الساعة 1500، والآن إلى الساعة 1600 .


ويهدف الوقت الإضافي لمساعدة رئيس القمة شارل ميشيل على إيجاد حلول وسط لقضايا شائكة بشأن حجم الأموال التي يريد الاتحاد الأوروبي توزيعها في منح وحجم الأموال في قروض لمساعدة الاقتصادات على التعافي بعد الجائحة، وما هي الشروط التي ستلحق بصرف الأموال وحجم مساهمة كل دولة.

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