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رياضة

كارتيرون يخصص فقرة في تدريبات لاعبي الزمالك المسائية لتطبيق النواحي التكتيكية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:41 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
خصص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، فقرة خلال التدريبات المسائية للاعبي الزمالك للتركيز خلالها على النواحي الخططية.

ويواصل الزمالك استعداداته بمعسكره الحالي بمدينة برج العرب تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء استعدادًا لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا التي ينتظر مواجهة الرجاء المغربي فيها بدور نصف النهائي.

وبدأ المران بالتدريبات البدنية الخفيفة وحرص الجهاز الفني على تقسيم اللاعبين لمجموعات خاضت تدريبات بالكرة، قبل إجراء تقسيمة بين فريقين شهدت التركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباريات الودية التي سيخوضها الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش وبيراميدز وديا على التوالي بملعب إستاد الجيش ببرج العرب في إطار الاستعدادات لعودة النشاط الرياضي.

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