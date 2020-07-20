نصائح للحفاظ على مقاعد السيارة الجلد من التشقق

في ظل ارتقاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد والطقس الحار، يحتاج قائد السيارة إلى الحفاظ على مقاعد سيارته من التشقق والتقشير بسبب الشمس، لأن هذا المنظر يعكس صورة غير مستحبة عن السيارة وأنها غير نظيفة مما يسبب حالة من الإزعاج لدى السائق حصوصا لو كانت المقاهد باللون الفاتح.





لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري أبرز النصائح للحفاظ على مقاعد السيارة.





- احرص على اصطفاف السيارة في الأماكن المظلة تجنبا للأشعة الشمس الحارقة.





- تنظيف المقاعد جيدا بالمكنسة الكهربائية لإزالة الأتربة والتخلص من بقايا الطعام العالقة في السيارة.





- تنظيف جلد السيارة باستمرار بقماشة نظيفة بها قطرات من الخل لإزالة البقع العنيدة.





- قماشة نظيفة بها ماء وصابون قم بتنظيف المقاعد مرة أخرى وتجفيفها بقطعة قماش أخرى.





- اترك أبواب السيارة مفتوحة حتي تجف المقاعد.





- الخطوة الأخيرة وضع معطر الجو في السيارة ليضفي رائحة عطرة بداخلها.





- قم بتكرار هذه العملية بصفة دورية للحفاظ على المقاعد من التشقق.