أليو بادجي ينشر صورا له حول العالم

حرص أليو بادجي نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على مشاركة متابعيه صوره حول العالم.
ونشر بادجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " عددا من الصور له في باريس ,السويد , الإمارات ,استراليا.
وأجرى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة بين اللاعبين بطول الملعب «تراي ماتش»، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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وحرص فايلر على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتصويب الأخطاء ومطالبة اللاعبين بتنفيذ بعض التعليمات والجانب الخططي، الذي قام الفريق بتنفيذه خلال التدريبات اليومية.
وسبق أن خاض الأهلي «تراي ماتش» لمدة 90 دقيقة يوم الخميس الماضي.
ويشتمل البرنامج التدريبي على خوض وديتين خلال يوليو الجاري على ملعب التتش، الأولى أمام سموحة والثانية أمام الجونة.