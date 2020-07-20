أليو بادجي ينشر صورا له حول العالم

ونشر بادجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " عددا من الصور له في باريس ,السويد , الإمارات ,استراليا.

وأجرى رينيه فايلر ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة بين اللاعبين بطول الملعب «تراي ماتش»، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









شاهد.. تراي ماتش في مران الأهلي اقرأ ايضا |









وحرص فايلر على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتصويب الأخطاء ومطالبة اللاعبين بتنفيذ بعض التعليمات والجانب الخططي، الذي قام الفريق بتنفيذه خلال التدريبات اليومية.









وسبق أن خاض الأهلي «تراي ماتش» لمدة 90 دقيقة يوم الخميس الماضي.









ويشتمل البرنامج التدريبي على خوض وديتين خلال يوليو الجاري على ملعب التتش، الأولى أمام سموحة والثانية أمام الجونة.