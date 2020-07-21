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حوادث

قتل شقيقه ودفنه أسفل السلم بعد مشاهدة فيديوهات جنسية له مع زوجته

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:20 ص
جثة
جثة
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ندى حمودة – أحمد مهدي
أحالت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول نقاش الي محكمة الجنايات لاتهامه بقتل شقيقه بعدما هشم رأسه بشاكوش، انتقاما منه عقب اكتشافه علاقة شقيقه الآثمة بزوجته.

أعد محمد رفعت خليفة وكيل أول نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية قرار احالة المتهم متضمنا اتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعد تسلم تقارير الطب الشرعي حول الصفة التشريحية لجثة المجني عليه وتقرير الأدلة الجنائية حول فحص اداة الجريمة.  


كان المتهم قام بتمثيل جريمته حيث استعانت النيابة بأحد أفراد الأمن الذي شرح المتهم عليه كيفية قتل شقيقه حيث قال إنه انهال على رأسه ضربا برأس شاكوش ضخم حتى تفجرت الدماء من رأسه ثم قام بلفه في بطانية ودفنه في حفرة أسفل سلم المنزل.

وكشفت التحقيقات برئاسة عمرو عباس مدير نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية أن المجني عليه اكتشف خيانة زوجته له مع شقيقه وأنهما يرتبطان بعلاقة آثمة من فترة قاربت علي عام بعدما فوجئ بمقطع فيديو لهما أثناء ممارسة الرذيلة ما أثار غضبه وتشاجر مع زوجته التي نفت علاقتها بشقيقه وتركت له منزل الزوجية بعد 7 سنوات من الزواج وإنجاب طفلين.

وعن يوم الجريمة قال المتهم أنه أثناء تواجده بغرفته في المنزل الذي يقيم به شقيقه التقي به وواجهه بمقاطع الفيديوهات المنتشرة بالبلدة إلا أن شقيقه حاول نفيها وتشاجر معه واشتبكا بالأيدي فتناول المتهم قطعة حديدية كبيرة تثبت أعلي العصا الخشبية للشاكوش وضربه بها علي رأسه حتى فارق الحياة، واتهم المتهم خلال التحقيقات زوجته بالزنا لعلاقتها الحرام مع شقيقه القتيل.

وقال المتهم في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة: أخويا ومراتي فضحوني.

وشرحت التحقيقات أن المجني عليه كان متزوجا من سيدتين وارتبط مع زوجة شقيقه بعلاقة غير شرعية وصور لقاءاته الحرام معها خلسة دون علمها حتى تسربت مقاطع الفيديو وشاهدها الكثير من أهالي البلدة وشاعت علاقتهما للجميع.

تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بتلقي مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا من فتاة 17 سنة بتغيب والدها 50 سنة نجار منذ أمس عقب سماعها مشاجرة بينه وبين عمها 39 سنة نقاش داخل غرفة العم في المنزل ولم يظهر والدها حتى اليوم التالي.

أجريت تحريات برئاسة العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد محمد عرفان مفتش المباحث والتي أسفرت عن صحة أقوال الفتاة واختفاء والدها، فتم استدعاء عمها لمواجهته بأقوالها حول حدوث مشاجرة بينه وبين شقيقه قبل اختفائه فاعترف أنهما تشاجرا ثم انصرف شقيقه ولا يعلم المكان الذي توجه إليه.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتوصلت التحريات إلي انتشار مقطع فيديو في البلدة لعلاقة جنسية جمعت بين المتغيب وزوجة شقيقه ما أثار غضب الأخير خاصة منذ أسبوع عندما تأكد من صحة الشائعات المنتشرة وشاهد مقطع الفيديو لزوجته مع شقيقه.

وتمكنت قوة أمنية ترأسها المقدم سامح بدوي رئيس مباحث منشأة القناطر من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف أنه استدرج شقيقه إلي غرفته في المنزل الذي يقيمان به سويا وحدثت مشادة كلامية بينهما فقام بضربه بشاكوش على رأسه حتى فارق الحياة وحمله ودفنه أسفل سلم المنزل.

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