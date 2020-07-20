عادل عبدالرحمن: طريقة لعب وليد أزارو لا تناسب فايلر.. فيديو

أكد عادل عبدالرحمن، نجم الأهلي السابق، أن المغربي وليد أزارو، لن يكون له مكان فى التشكيلة الأساسية للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر.
وقال عبدالرحمن فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "طريقة لعب وليد أزارو لا تناسب فايلر على الإطلاق، ولن يكون متواجد فى التشكيلة، ومن وجهة نظري بأنه يجب الاستفادة الكاملة من اللاعبين المحترفين".
وأضاف: "إذا كان الأهلي لن يستفيد من اللاعب المحترف فيجب رحيله أفضل من جلوسه على دكة البدلاء".
أعلنت إدارة النادي الأهلي، عن تمسكها بعودة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي في نهاية الموسم بعد انتهاء إعارته مع الاتفاق السعودي.
وكان الأهلي أعار أزارو إلى الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم ووافق على مد الإعارة حتى انتهاء المنافسات الكروية بالسعودية بعد أن توقفت بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في الفترة الماضية.