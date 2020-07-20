AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عادل عبدالرحمن: طريقة لعب وليد أزارو لا تناسب فايلر.. فيديو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:56 م
وليد أزارو
وليد أزارو
Advertisements
حسن العمدة
أكد عادل عبدالرحمن، نجم الأهلي السابق، أن المغربي وليد أزارو، لن يكون له مكان فى التشكيلة الأساسية للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وقال عبدالرحمن فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "طريقة لعب وليد أزارو لا تناسب فايلر على الإطلاق، ولن يكون متواجد فى التشكيلة، ومن وجهة نظري بأنه يجب الاستفادة الكاملة من اللاعبين المحترفين".

وأضاف: "إذا كان الأهلي لن يستفيد من اللاعب المحترف فيجب رحيله أفضل من جلوسه على دكة البدلاء".

أعلنت إدارة النادي الأهلي، عن تمسكها بعودة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي في نهاية الموسم بعد انتهاء إعارته مع الاتفاق السعودي.

وكان الأهلي أعار أزارو إلى الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم ووافق على مد الإعارة حتى انتهاء المنافسات الكروية بالسعودية بعد أن توقفت بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في الفترة الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. وليد أزارو يعود للأهلي بعد انتهاء إعارته مع الاتفاق السعودي

رغم عودته للأهلي.. 3 أسباب تقرب وليد أزارو من الزمالك فى الانتقالات الصيفية

بقيمة مليون و200 ألف دولار .. وليد أزارو يتلقى عرضا للانضمام إلى الشباب السعودي

ليس وليد أزارو.. الاتفاق السعودي يستهدف نجم الأهلي.. فيديو

وليد أزارو يرفض العودة للنادي الاهلي ويقترب من الدوري القطري ..فيديو

محمود الخطيب يتخطي فايلر ويطالب باستمرار "أزارو" في الأهلي .. فيديو

ترشيحاتنا

بعد 11 يومًا من المأساة .. الآلاف بكفر الشيخ ينتظرون جثمان نور كلش استعدادًا لدفنه

بعد أنباء عن إصابتها بـ نزيف في المخ.. شاهد شقيقة الفنانة زينة

بسبب كورونا.. الموت يخطف 13 راهبة بـ دير واحد.. صور

نبيلة عبيد: من حق عبد الرحمن أبو زهرة يزعل.. وهكتب مذكراتي وهصورها بنفسي للأجيال القادمة

متحدث النواب يكشف سبب سرية جلسة تفويض القوات المسلحة

السيسي: مصر لديها أقوى جيش في المنطقة وأفريقيا .. فيديو

AdvertisementS

سر امتناع الخطيب| مصر تقلب الطاولة داخل الاتحاد الأفريقي وتنقذ مسيرة الأهلي والزمالك.. تفاصيل يوم ساخن في الكاف

غياب رمضان صبحي عن النهائي.. ضربة موجعة للأهلي في دوري أبطال أفريقيا

تعليق الزمالك عقب قرار الكاف بلعب مباراة إياب دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة.. فيديو

أخبار الأهلي.. سر امتناع الخطيب عن التصويت في الكاف.. والشناوي ينتظر قرار فايلر للانضمام إلى النادي

إصابة نجم سموحة بقطع في الرباط الصليبي بعد مشاركته أمام الزمالك

أخبار الرياضة.. غياب رمضان صبحي عن نهائي أفريقيا.. والكاف يخطر الزمالك بموعد مباراة الرجاء

أخبار الرياضة| إنبي يعمق جراح الأهلي.. بلاغ رسمي من شوبير ضد لاعب الزمالك.. مواعيد نصف نهائي أبطال إفريقيا.. إلغاء جائزة الكرة الذهبية

مواطن يزين منزله بـ علم الأهلي وصورة الخطيب.. شاهد

الكاف يخطر الزمالك شفهيا بموعد مباراتي الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

نعم يا فتى .. محمد صلاح في حوار ساخر مع كوكا وسعد سمير بعد تتويج أولمبيكوس بالدوري اليوناني

مصدر ينفي منع وزير الرياضة السابق من دخول الزمالك وشطب عضويته

يوفنتوس يفوز على لاتسيو ويقترب من تحقيق لقب الدوري الإيطالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرض فيراري F40 نادرة لحادث أثناء تجربة قيادتها.. صور

بعد أنباء عن إصابتها بـ نزيف في المخ.. شاهد شقيقة الفنانة زينة

لا يتحول إلى سرطان .. 10 معلومات عن القولون العصبي.. شاهد