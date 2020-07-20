قبل شراء سيارة مستعملة .. ٣ حيل تكشف عطل الفتيس

الفتيس من أهم الأجزاء الموجودة في السيارة ، لأنه يلعب دورًا هامًا في التحكم بالسرعات، كما أن هناك أعطال كثيرة نواجهها باستمرار ولا ندري ما هو السبب الرئيسي ورائها.





لذلك يجب عند شراء سيارة جديدة ضرورة التأكد من سلامة الفتيس لتفادي الأعطال المفاجئة في الصباح، ولكن هناك بعض الخطوات التي تؤدي إلى تلف الفتيس.. تعرف عليها





- من الأخطاء الأكثر شيوعا هي الاعتماد على توقف السيارة من خلال الفتيس وليس من الفرامل، مما يؤدي إلى تلف الفتيس وقلة كفاءته.





- وضع السيارة على الn أثناء الوقوف المتكرر أو أثناء السير في الأماكن المزدحمة.





- من الأخطاء التي يقع فيها قائد السيارة، هو الانتقال بين السرعات دون توقف ويحذر خبراء السيارات من هذه تكرار هذه العملية لأنها تقضي على عمر الفتيس وتقلل من كفاءته وقدرته على العمل.





لمعرفة وجود عطل في فتيس السيارة أم لا يجب أن تختبر ناقل الحركة من خلال





1- تشغيل المحرك ومراقبة rpm حتى ترتفع درجة حرارة السيارة.





2- التحرك بالسيارة في جولة سريعة وإختيار الفتيس.





3- التأكد من سرعات السيارة، وعند عمل الخطوات السابقة وملاحظة أي خلل تجنب شراء السيارة.