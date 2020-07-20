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رياضة

ولفرهامبتون يفوز على كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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عمر سلامة
حافظ وولفرهامبتون على آماله في خوض غمار المنافسات الأوروبية الموسم المقبل بفوزه بهدفين نظيفين على كريستال بالاس، ضمن منافسات الأسبوع الـ37 وقبل الأخير من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أحرز أصحاب الأرض هدفهم الأول عن طريق دانيال بودنس بمساعدة مات دوهيرتي في الدقيقة 41، وفي الشوط الثاني عزز الولفز أفضليتهم بهدف ثانٍ في الدقيقة 68 حمل توقيع جوني أوتو.

بالتالي يحصد وولفرهامبتون 3 نقاط ثمينة حيث صار لديه 59 نقطة وتقدم للمركز السادس المؤهل لخوض تصفيات اليوروبا ليج، بينما يستمر كريستال بالاس في المركز الـ14 بعد أن تجمد رصيده عند 42 نقطة وقد ضمن البقاء في البريميرليج.
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