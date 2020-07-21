محمد بركات: من حق الزمالك المطالبة بلقب نادي القرن ولو بعد 100 سنة

أكد محمد بركات مدير منتخب مصر، أنه من حق نادي الزمالك البحث عن حقه في لقب نادي القرن ، دون التعرض للنادي الأهلي؛ ابتعادا عن المشاكل .

وأضاف بركات خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس" مع أحمد حسام ميدو ، ان الزمالك له الحق في المطالبة بلقب نادي القرن حتي ولو بعد 100 عام من خلال شكوى رسمية للكاف .

وأشار بركات الي ان الأهلي هو نادي القرن حاليًا طبقا للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" ، وهذا لا يقلل من الزمالك وكيانه وتاريخه وجماهيره.

وأوضح ان الزمالك قدم الملف للكاف، والاتحاد الإفريقي إذا قال الزمالك يستحق، هل هذا سيقلل شيئا من تاريخ الأهلي؟، الموضوع أبسط من ذلك، يجب أن يكون هناك احترام متبادل، وحاليًا دخلنا في كوارث .



