محمد بركات: من حق الزمالك المطالبة بلقب نادي القرن ولو بعد 100 سنة

أكد محمد بركات
مدير منتخب مصر، أنه من حق نادي الزمالك البحث عن حقه في لقب نادي القرن ، دون
التعرض للنادي الأهلي؛ ابتعادا عن المشاكل .
وأضاف بركات خلال
تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس" مع أحمد حسام ميدو ، ان الزمالك له الحق في المطالبة بلقب نادي القرن حتي ولو بعد 100 عام من خلال شكوى رسمية للكاف .
وأشار بركات الي ان
الأهلي هو نادي القرن
حاليًا طبقا للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" ، وهذا لا يقلل من الزمالك
وكيانه وتاريخه وجماهيره.
وأوضح ان الزمالك قدم الملف
للكاف، والاتحاد الإفريقي إذا قال الزمالك يستحق، هل هذا سيقلل شيئا من تاريخ
الأهلي؟، الموضوع أبسط من ذلك، يجب أن يكون هناك احترام متبادل، وحاليًا دخلنا في
كوارث .
وكان مجلس إدارة نادى الزمالك، استقر علي إرسال ملف نادى القرن ، بشكل نهائى، من خلال محامين دوليين إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، ثم الاتحاد الإفريقي، وصولا إلى المحكمة الرياضية الدولية، حيث سيتقدم نادى الزمالك بطعن من أجل استرداد لقب نادى القرن الذى حصل عليه النادى الأهلى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فى القرن العشرين.