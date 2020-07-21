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فن

محمد فؤاد يسترجع ذكرياته مع فيلم أمريكا شيكا بيكا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:45 ص
محمد فؤاد
محمد فؤاد
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مصطفى كرم
نشر الفنان محمد فؤاد صورة قديمة له من كواليس فيلم "شيكا بيكا" عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق محمد فؤاد قائلا "أمريكا شيكا بيكا" وجاءت تعليقات الجمهور بين "اجمل فيلم" و " ايام جميله" و "ايام الزمن الجميل" و " والله اشتقنا لأعمالك".

يذكر أن احدث اعمال محمد فؤاد الدرامية مسلسل "الضاهر" من تأليف وإنتاج تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.

مسلسل "الضاهر" بطولة حسن يوسف، ورغدة، وفريال يوسف، ومحمد لطفى، وإنجى شرف، وأميرة هانى وعمر حسن يوسف، وإيمان سلامة وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم ودارين حداد وآخرون.. 
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