محمد فؤاد يسترجع ذكرياته مع فيلم أمريكا شيكا بيكا

نشر الفنان محمد فؤاد صورة قديمة له من كواليس فيلم "شيكا بيكا" عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق محمد فؤاد قائلا "أمريكا شيكا بيكا" وجاءت تعليقات الجمهور بين "اجمل فيلم" و " ايام جميله" و "ايام الزمن الجميل" و " والله اشتقنا لأعمالك".





يذكر أن احدث اعمال محمد فؤاد الدرامية مسلسل "الضاهر" من تأليف وإنتاج تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.



