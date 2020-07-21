أحمد فلوكس: لا تدع بقلبك حقدا يمنعك من راحة البال

وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة لمتابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر احمد فلوكس صورة ، يتضمن محتواها " لا تدع بقلبك حقدا يمنعك من راحة البال.. سامح من أساء إليك.. وابتعد عن إساءتهم.. احمل لهم بقلبك كل الخير.. وادع لهم؛ فنحن جميعا راحلون".





يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.









وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.