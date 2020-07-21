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مرأة

أسرع حيلة للتخلص من انسداد البالوعة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:08 ص
اسرع حيلة للتخلص
اسرع حيلة للتخلص من انسداد البالوع
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أسماء عبد الحفيظ

تشتكى أغلب السيدات من مشكلة انسداد البالوع، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، لذلك نسهل على ربة المنزل بتحضير الكور السحرية للتخلص من الرائحة السيئة وانسداد البالوعة.


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وقدم موقع «diynatural» حلا سهلا للسيدات اللاتي يواجهن مشكلة كبيرة في تنظيف منازلهن عبر استخدام الكور السحرية التي يمكننا أن نعدها بكل سهولة لتقضي بشكل كامل على الرائحة السيئة.

الأدوات:

½ كوب صودا الخبيز
½ كوب حمض الستريك
½ كوب نشا ذرة
ماء
كيس بلاستيكي
25 قطرة زيوت عطرية
ملعقة بلاستكية


طريقة التحضير:
نخلط صودا الخبيز مع حمض الستريك ونشا الذرة.
يضاف لهما الماء ويوضع الخليط داخل كيس بلاستيك.
نقوم بخلطهما معا حتى تتحول إلى عجين متماسك، ويجب عدم الإفراط في استخدام الماء حتى لا يفسد.
نضع قطرات الزيوت العطرية على الخليط.
بالملعقة نقوم بأخذ أجزاء من الخليط ووضعها على الأوراق المانعة للالتصاق.
يترك الخليط لمدة يوم كامل حتى يجف.

طريقة الاستخدام:
توضع الكرات الصغيرة داخل فوهة الحمام أو الحوض.
تترك لفترة حتى تتفاعل مع الماء وتخرج مكوناتها.
بعد ذلك نترك الماء يتدفق للحمام وبذلك نكون انتهينا.

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