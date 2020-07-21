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تعليم

تفتيش وتعقيم وكشف حراري .. بالصور نرصد أجواء آخر أيام امتحانات الثانوية العامة في اللجان

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:03 ص
لجان امتحانات الثانوية
لجان امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
تشهد الآن لجان الثانوية العامة بإدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة ، التزاما تاما بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالكشف الحراري على الطلاب و تفتيشهم و تعقيمهم في مداخل اللجان ، في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة.

جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، 21 يوليو 2020، امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء). 

ويعد اليوم الثلاثاء هو آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 ، الذي كان قد بدء رسميا منذ يوم 21 يونيو 2020 .

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 قد مر بنجاح باهر بدون تسريب لأي من الامتحانات ، مشيرةً إلى أن الدولة قد صرفت مبالغ طائلة لحماية لجان امتحانات الثانوية العامة من انتشار فيروس كورونا المستجد
تفتيش وتعقيم وكشف حراري .. بالصور نرصد أجواء آخر أيام امتحانات الثانوية العامة في اللجان
تفتيش وتعقيم وكشف حراري .. بالصور نرصد أجواء آخر أيام امتحانات الثانوية العامة في اللجان
تفتيش وتعقيم وكشف حراري .. بالصور نرصد أجواء آخر أيام امتحانات الثانوية العامة في اللجان
تفتيش وتعقيم وكشف حراري .. بالصور نرصد أجواء آخر أيام امتحانات الثانوية العامة في اللجان
تفتيش وتعقيم وكشف حراري .. بالصور نرصد أجواء آخر أيام امتحانات الثانوية العامة في اللجان
تفتيش وتعقيم وكشف حراري .. بالصور نرصد أجواء آخر أيام امتحانات الثانوية العامة في اللجان
تفتيش وتعقيم وكشف حراري .. بالصور نرصد أجواء آخر أيام امتحانات الثانوية العامة في اللجان
تفتيش وتعقيم وكشف حراري .. بالصور نرصد أجواء آخر أيام امتحانات الثانوية العامة في اللجان
تفتيش وتعقيم وكشف حراري .. بالصور نرصد أجواء آخر أيام امتحانات الثانوية العامة في اللجان
تفتيش وتعقيم وكشف حراري .. بالصور نرصد أجواء آخر أيام امتحانات الثانوية العامة في اللجان
تفتيش وتعقيم وكشف حراري .. بالصور نرصد أجواء آخر أيام امتحانات الثانوية العامة في اللجان
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