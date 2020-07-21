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تعليم

إجراءات التعقيم لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:57 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية
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محمد شحتة
بدأ منذ قليل، امتحان مادة البلاغة لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، القسم العلمي، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتولى القائمون على اللجان، إجراءات التعقيم للطلاب والطالبات، حيث تم قياس درجات الحرارة وتعقيم الأيدي قبل الدخول والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامة الواقية.
 
ونشرت مشيخة الأزهر الشريف، فرق المتابعة التابعة لها على مستوى الجمهورية، للمرور على اللجان، لمتابعة العملية الامتحانية، ورصد أي مخالفات فيها.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019 /2020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، بإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

ويشار إلى أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتساب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.
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