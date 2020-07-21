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فن

إيمان العاصي تعلق على منع المحجبات من نزول الشواطئ

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:32 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
عبرت الفنانة إيمان العاصي عن رأيها بشأن منع المحجبات من نزول بعض الشواطئ وعدم استخدام حمامات السباحة.

ونشرت إيمان العاصي صورة عبر خاصية القصص المصورة بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" معلقة عليها: "حاجة في منتهى العنصرية والغباء بجد، مش من حق أي حد يفرض على أي بني آدم يلبس إيه وما يلبسش إيه، طالما الخامات مطابقة للمواصفات، يبقى مش من حق حد يمنع أي حد، حاجة مستفزة جدًا بجد".

يذكر أن إيمان العاصي يعرض لها حاليًا، الجزء الثاني من مسلسل "مملكة إبليس" عبر منصة شاهد vip.

مسلسل "مملكة إبليس" بطولة غادة عادل، وصبري فواز، وسلوى خطاب، ورانيا يوسف، وأحمد داود، وكريم قاسم، ومحمود الليثي، وإيمان العاصي، وخالد أنور، وعلاء حسني، وأسماء جلال، ومحمد جمعة، ونانسي صلاح، وهو من تأليف محمد أمين راضي، إنتاج طارق الجنايني.
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