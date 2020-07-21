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فن

حسنى شتا لـ جمهوره: مسا مسا على القلوب الكويسة.. شاهد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:33 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان حسنى شتا، عدة صور له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق حسني شتا على الصور قائلا: "مسا مسا على القلوب الكويسة".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:

احلى مسا عليك - نجم مصرم - منور الدنيا 


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ويذكر أن آخر أعمال حسني شتا مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على CBC، بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، إنتاج تامر مرسي.

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