ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب.. اعرف التفاصيل

ارتفع سعر المعدن النفيس بشكل جنوني وتمسك الذهب بارتفاعه اليوم الثلاثاء، قرب ذروة 9 سنوات فيما اخترقت الفضة مستوى 20 دولارا للمرة الأولى منذ سبتمبر 2016.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1818.23 دولار للأوقية بحلول الساعة الـ 0510 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011 أمس الاثنين.



وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1821.10 دولار.



وقال ستيفن إينس، رئيس إستراتيجيات السوق لدى "أكسي كورب" للخدمات المالية إن "التحفيز هو ما يقود سوق الذهب وسنحصل على المزيد منه إنه عامل الجاذبية الذي يقود المعنويات للارتفاع حاليا".



ويميل الذهب للاستفادة من التحفيز واسع النطاق، إذ يعتبر المعدن الأصفر بوجه عام تحوطا في مواجهة ارتفاع الأسعار وانخفاض العملات لكن المحللين منقسمون بشأن توقعات التضخم.



وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن خطة تحفيز ضخمة لاقتصاداتهم التي نال منها فيروس كورونا بعد قمة صعبة امتدت خلال الليل وإلى يومها الخامس.



وأعلن النواب الجمهوريون في الكونجرس عن خطط لطلب مساعدات اقتصادية بقيمة تريليون دولار إضافية.



وبجانب التحفيز، فإن تنامي الآمال في التوصل لإنتاج لقاحات لوباء كورونا، يعزز الأصول عالية المخاطر؛ ما يحد من تقدم الذهب.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 1.6% إلى 20.22 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2016.



وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 2049.26 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 844.25 دولار.

