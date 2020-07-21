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محافظات

للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية.. محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان الثانوية العامة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:23 ص
محافظ كفرالشيخ يتفقد
محافظ كفرالشيخ يتفقد لجان الثانوية العامة
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، لجان الثانوية العامة بالمدينة، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات.

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رافق المحافظ، خلال الجولة، عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.

بدأ محافظ كفرالشيخ، جولته بتفقد لجنة مدرسة التجارة بنات بمدينة كفرالشيخ؛ للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات ودخول الطلبة عبر بوابات التعقيم واستلام الكمامة الطبية وواقيات الأحذية والوجه والقفازات.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية "علمي رياضة" بالثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الامتحان في مادة الجبر والهندسة الفراغية.
للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية.. محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان الثانوية العامة
للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية.. محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان الثانوية العامة
للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية.. محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان الثانوية العامة
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