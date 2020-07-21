للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية.. محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان الثانوية العامة

تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، لجان الثانوية العامة بالمدينة، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات.





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رافق المحافظ، خلال الجولة، عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم.





بدأ محافظ كفرالشيخ، جولته بتفقد لجنة مدرسة التجارة بنات بمدينة كفرالشيخ؛ للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات ودخول الطلبة عبر بوابات التعقيم واستلام الكمامة الطبية وواقيات الأحذية والوجه والقفازات.



