انفلات أمني.. انفجار جديد في شمال سوريا بمنطقة يسيطر عليها الاحتلال التركي

ضرب انفجار جديد منطقة بشمال سوريا تخضع لغزو تركي منذ العام الماضي، فيما يعتقد أنها هجمات للمقاومة التي ظهرت بالمنطقة نتيجة مباشرة للفوضى التي نشرتها القوات التركية بالمكان.





وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن نفجار جديد ضرب منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل المسلحة شمال غرب حلب.





وهز انفجار مدينة عفرين ننتيجة لعبوة ناسفة انفجرت بعد ظهر اليوم الثلاثاء على طريق جنديرس بأطراف عفرين، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.



