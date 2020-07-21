AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انفلات أمني.. انفجار جديد في شمال سوريا بمنطقة يسيطر عليها الاحتلال التركي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:33 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
ضرب انفجار جديد منطقة بشمال سوريا تخضع لغزو تركي منذ العام الماضي، فيما يعتقد أنها هجمات للمقاومة التي ظهرت بالمنطقة نتيجة مباشرة للفوضى التي نشرتها القوات التركية بالمكان.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن نفجار جديد ضرب منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل المسلحة شمال غرب حلب.

وهز انفجار مدينة عفرين ننتيجة لعبوة ناسفة انفجرت بعد ظهر اليوم الثلاثاء على طريق جنديرس بأطراف عفرين، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

كان المرصد السوري أشار صباح اليوم، إلى أن الفلتان الأمني يتواصل ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لأنقرة، حالها كحال جميع المناطق السورية على اختلاف القوى المسيطرة، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء، العثور على جثة شاب، ضمن أرض زراعية غربي مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن ظروف وطبيعة مقتله والجهة الفاعلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل وإصابة 11 شخصا في انفجار دراجة نارية بعفرين السورية

أردوغان ينهب آثار سوريا.. رصد عمليات سرقة وتنقيب لميليشيات تركية في عفرين.. صور

اشتباكات عنيفة بمحاور ريف حلب بين الأكراد وفصائل موالية لـ تركيا

ترشيحاتنا

المفتي السابق يعرض لمحة تاريخية عن بناء المسجد النبوي

قرار الكاف يجعل نسخة الدورى المصرى الجارية الأطول تاريخيًا.. تفاصيل

أحكام مهمة للمرأة خلال فترة الحيض.. فيديو

أبو شقة يكشف موعد إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة

بعد تخفيضات 2020.. أسعار ومواصفات لادا جرانتا lada granta 2020 المانيوال والأوتوماتيك.. صور

تصل لـ 10%.. ننشر الصيغة النهائية لقانون الضريبة على الدخل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خناقة البوركيني.. سهير فرج توضح الملابس المناسبة لنزول حمام السباحة

خطأ غير مقصود يشوه وجه العروس.. رقصة رومانسية لعروسين تتحول إلى كابوس

بعد تخفيض سعرها.. مواصفات بروتون ساجا 2020 proton saga.. صور