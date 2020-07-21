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أخبار العالم

في 24 ساعة.. السعودية تسجل 2476 إصابة جديدة بـ كورونا و4000 حالة شفاء

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:04 م
السعودية تسجل 2476
السعودية تسجل 2476 إصابة جديدة بـ كورونا و4000 حالة شفاء
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دعاء أبوهشيمة
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم، الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لـ "العربية"، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 255825 حالة.

وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 4000 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 207259 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2557 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغت 46009 حالة، فيما بلغت نسبة التعافي 81.02٪ ونسبة الوفيات 1٪.
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