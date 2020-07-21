خدمة جديدة لأول مرة.. تعرف على آلية تصويت المصريين بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية

في إطار حرص السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على إعلام المواطنين بالخارج بآليات المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ يومي 9، 10 أغسطس الجاري، وفي حالة الإعادة سيكون في الفترة من 6 سبتمبر حتى 9 سبتمبر، وفقًا للتوقيت المحلي للبعثة التي سيجري بها الانتخابات.





وأوضح المستشار لاشين إبراهيم وأنه للمرة الأولى سيُسمح بالتصويت عبر البريد للمصريين بالخارج؛ تسهيلًا عليهم في ظل الأزمة التي يشهدها العالم، وسعيًا للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أنه يتعين على كل ناخب مقيم بالخارج تسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها محل إقامته بالخارج من خلال الموقع الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg





وأفادت وزارة الهجرة في بيان لها اليوم بأنه فى ضوء صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 44 لسنة 2020 بتنظيم إجراءات تصويت المصريين خارج مصر فى انتخابات مجلس الشيوخ، دعت الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين المقيمين فى الخارج إلى تسجيل بياناتهم من خلال الموقع الرسمى للهيئة الوطنية، اعتبارًا من السبت الموافق 25 يوليو وحتى الجمعة 31 يوليو 2020.





وأضافت أنه سوف يظهر للناخب رقم التسجيل تمهيدًا لحصوله على بطاقة الاقتراع من على الموقع الرسمى للهيئة خلال يومى الانتخاب بالخارج (الأحد 9 والاثنين 10 أغسطس) لإرساله بالبريد السريع على عنوان البعثة حتى نهاية يوم الأربعاء 12 أغسطس.



