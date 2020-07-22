AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

إلغاء مكافأة العضوية الشهرية بقانون شركات قطاع الأعمال العام

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
نصت تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام، على إلغاء ما يسمى بمكافأة العضوية الشهرية، وكذلك قيام الجمعية العامة للشركة سنويًا بتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما تتضمنه من توفير التأمين الطبى ووسائل الانتقال للأعضاء المنتدبين، وكذلك النص على عدم تجاوز بدلات الحضور والانتقال لأعضاء المجلس الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال  نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 199 على أن يتم إحالة القانون  لمجلس الدولة .

وانتظم مشروع القانون فى 6 مواد بخلاف مادة النشر، وتضمنت المادة الأولى استبدال الخمسة فصول من الباب الثالث ونصوص المواد 3، 5 فقرة أولى ،8، 9، 16 فقرة أولى، 18، 19، 20 فقرة أولى، 21، 25، 32 فقرة رابعة، 33، 34، 42 الفقرتين الأولى والثانية، 48، 55.
وتضمن تعديل المادة رقم (3) من القانون تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة ليعكس التشكيل المقترح حقوق ملكية الجهات العامة بالشركة وتطبيق قواعد التمثيل النسبى فى التشكيل دون الإخلال بسلطة الشخص الاعتبارى فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، وتخفيض الحد الأقصى لعدد الأعضاء ليكون 9 بدلًا من 11 عضوًا، مع وجوب تضمين النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهم الجمعية العامة بناءً على ترشيح الوزير المختص، إلا أن اللجنة جعلته جوازيا، وأن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة غير تنفيذى، وذلك كله تطبيقًا لقواعد الحوكمة، وأن يختار مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى النوعى الأكثر تمثيلًا بالشركة، وأن يكون اختياره بمراعاة طبيعة نشاط الشركة.

وتضمن التعديل الوارد بالمادة (5) من مشروع القانون على أن يكون للجمعية العامة عند مناقشتها لنتائج أعمال الشركة السنوية تغيير عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة سواء للشركة القابضة أو التابعة، وإلغاء القيود على سلطة الجمعية العامة فى هذا الشأن، أسوة بما هو مطبق بالشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم (159) لسنة 1981. 

وأورد مشروع القانون المعروض تعديلًا للمادة (9) من القانون بالنص على إمكانية قيام الوزير المختص بالتفويض فى رئاسة الجمعية العامة للشركة القابضة، على أن تكون الخبرة المطلوبة لأعضاء الجمعية العامة ليست فقط فى مجال الأنشطة التى تقوم بها الشركات التابعة، وإنما كذلك فى أنشطة الشركة القابضة باعتبار أن الشركات القابضة تدير محفظة أوراق مالية ممثلة فى شركاتها التابعة وغيرها من الاستثمارات فى الشركات المشتركة الأخرى، وكذا إمكانية تقرير بدل انتقال لأعضاء الجمعية العامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة منذ 29 عاما... الإصلاح التشريعى يلحق بخطة التطوير الشاملة لشركات قطاع الأعمال العام

تقليل أعضاء مجلس الإدارة.. "النواب" يوافق على مشروع قانون شركات قطاع الأعمال العام ويحيله لمجلس الدولة

بعد موافقة النواب عليها.. هشام توفيق: تعديلات قانون قطاع الأعمال لن تمس حقوق العاملين

ذبح العمال وتصفية الشركات.. حقيقة مادتين أثارتا الجدل بقانون قطاع الأعمال

إلغاء مكافأة العضوية الشهرية بقانون شركات قطاع الأعمال العام.. تفاصيل

لا يزيد عن 9 أعضاء.. تعرف على تشكيل مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام بالقانون الجديد

ترشيحاتنا

نادي الإنتاج الحربي يعقد اجتماعًا بعد إصابة 18 فردا في الفريق بفيروس كورونا

نصر علام: مقدار المياه المُخزَّن في سد النهضة ستأخذه مصر من السد العالي.. فيديو

حكومة الوفاق تصعد وتراوغ بعد موافقة البرلمان المصري على إرسال قوات مسلحة لخارج البلاد

فضل شاكر يحصد 12 مليون مشاهدة بـ«بتوحشيني»

إصابة مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي بـ كورونا

فضل صوم العشر الأوائل من ذي الحجة .. كل ما تريد معرفته عنها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 طرق تحميك من غيبوبة السكر

رسميا .. بدء إنتاج بنتلي بنتايجا 2021 .. صور

كوب سحري بـ 3 جنيهات .. فوائد هائلة لشرب عصير القصب