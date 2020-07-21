هيافة مؤلمة.. مؤلفة فيلم العفاريت غاضبة من كشف سر الفيلم بعد 30 سنة من عرضه

علقت الناقدة ماجدة خير الله مؤلفة فيلم العفاريت، بغضب على إحتفال السوشيال ميديا بمعرفة سر الفيلم ومن هى إبنة مديحة كامل بالعمل.

وكتبت ماجدة خير الله عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في اغنيه بهيه البراويه اللي كتبها،صلاح جاهين وغنتها، سعاد حسني، في فيلم المتوحشة، جملة بتقول شوف الهيافه المؤلمة!! النهارده صحيت علي نوع من الهيافة المؤلمة، عندما قام احد ممثلي فيلم العفاريت، بتسجيل فيديو يعلن فيه عن سر يراه خطيرا وكان سبب في حيره الامة، والاجيال المتعاقبه، وهو من تكون ابنه مديحه كامل"





وأضافت أنه "تفضل واعلن بثقه انها بليه!! وبعدها سمعنا اصوات تهليل وتكبير وانتصارات ، وزفرات ارتياح، وكأن الجماهير استراحت بعد عناء، وعشرات من الاشخاص كنا نحسبهم عقلاء، كل منهم يقول والله كنت عارف انها بليه، واخرين يقولون كم تمنينا ان تكون، لوزه !! بجد ؟؟ بجد".

وتابعت: "هو فيه ايه ؟ وايه الهيافه المؤلمه دي؟ طبعا ممكن حد يقول لماذا لاتفرحي بهذا الضجيج، حول فيلمك بعد كل تلك السنوات، والحقيقه انني لا احب ان افرح لاسباب واهية، وبستغرب من ان البعض مشغول جدا بفكرة مين بنت مديحة كامل؟.. مش بفكره عصابات خطف الاطفال؟.. والمتاجره فيهم! وهي قضية لازالت مستمره وباقية؟.. محدش ليه اهتم بمصير الطفل سقراط، الذي كان مهتم بالقراءة، والمذاكرة، ولو كان في ظروف افضل ووسط عائلته ولم يتم اختطافه، ربما كان الان طبيبا او مهندسا، او صحفيا، او احد المبدعين!".





وأشارت إلى أنه لم يكن هدف فيلم العفاريت، اثارة حيرة من يشاهده، ودفعه إلى ان يترك كل الاشياء المهمة في حياته، والبحث عن اجابة سؤال من تكون ابنة مديحه كامل؟؟، مضيفة :هل ارتحت كده، مفكرتش في احتمال، ان تكون ابنتها ليست بليه ولاحتي لوزه؟ وان وجود ملابس الطفلة لدي الكاتعه ليست دليلا علي وجودها!!.. مش جايز تم بيعها لعائله لا تنجب! هناك عشرات الاحتمالات، التي لم تفكر فيها! ولم افكر فيها انا ايضا لان هذا لم يكن هدف الفيلم.





واستطردت ماجدة خير الله، قائلة: "لو كنت مستقبل جيد لفن السينما، لادركت ان قيمة الكثير من الافلام يكمن في الاسئله التي تتركها معلقه بلا اجابه، وتبقي تحاول تتفرج علي انستازيا! وسع مداركك وسيبك من الهيافه المؤلمة".





وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو قصير، ظهر فيه الفنان عماد محرم، وهو يكشف عن اللغز الشهير لـ فيلم العفاريت، للفنان عمرو دياب، بعد 30 عامًا من مشاركته به، وهو الكشف عن ابنة الفنانة مديحة كامل في الفيلم، التي ظلت تبحث عنها بعد اختطافها.

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وظهر عماد محرم، مع ابنته التي التقطت الفيديو على طريق السيلفي، وسألته عن ابنة مديحة كامل، الحقيقية في الفيلم، باعتباره هو الذي جسد دور الخاطف في الفيلم، ليرد: «بس كده هحرق الفيلم»، ثم يجيب قائلًا: «بس الفيلم بقاله مدة عشان كده هقولكم ان بنتها هي بلية».

يذكر أن فيلم «العفاريت» من إنتاح عام 1990، وشارك في بطولته عمرو دياب ومديحة كامل ونعيمة الصغير وعماد محرم وحمدي الوزير، نادية شمس الدين، حسين الشريف، وتأليف: ماجدة خير الله، وإخراج: حسام الدين مصطفى.

وتدور أحداث فيلم «العفاريت» حول اختطاف ابنة رضيعة لمذيعة الأطفال كريمة (مديحة كامل)، من قبل عصابة تابعة لـ"الكتعة" (نعيمة الصغير)، التي تستغل الأطفال للشحاذة والسرقة، وتتوالى الأحداث.