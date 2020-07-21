AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هيافة مؤلمة.. مؤلفة فيلم العفاريت غاضبة من كشف سر الفيلم بعد 30 سنة من عرضه

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:48 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة -شيري نبيل

علقت الناقدة ماجدة خير الله مؤلفة فيلم العفاريت، بغضب على إحتفال السوشيال ميديا بمعرفة سر الفيلم ومن هى إبنة مديحة كامل بالعمل.


وكتبت ماجدة خير الله عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في اغنيه بهيه البراويه اللي كتبها،صلاح جاهين وغنتها، سعاد حسني، في فيلم المتوحشة، جملة بتقول شوف الهيافه المؤلمة!! النهارده صحيت علي نوع من الهيافة المؤلمة، عندما قام احد ممثلي فيلم العفاريت، بتسجيل فيديو يعلن فيه عن سر يراه خطيرا وكان سبب في حيره الامة، والاجيال المتعاقبه، وهو من تكون ابنه مديحه كامل"


وأضافت أنه "تفضل واعلن بثقه انها بليه!! وبعدها سمعنا اصوات تهليل وتكبير وانتصارات ، وزفرات ارتياح، وكأن  الجماهير استراحت بعد عناء، وعشرات من الاشخاص كنا نحسبهم عقلاء، كل منهم يقول والله كنت عارف انها بليه، واخرين يقولون كم تمنينا ان تكون، لوزه !! بجد ؟؟ بجد".


وتابعت: "هو فيه ايه ؟ وايه الهيافه المؤلمه دي؟ طبعا ممكن حد يقول لماذا لاتفرحي بهذا الضجيج، حول فيلمك بعد كل تلك السنوات، والحقيقه انني لا احب ان افرح لاسباب واهية، وبستغرب من ان البعض مشغول جدا بفكرة مين بنت مديحة كامل؟.. مش بفكره عصابات خطف الاطفال؟.. والمتاجره فيهم! وهي قضية لازالت مستمره وباقية؟.. محدش ليه اهتم بمصير الطفل سقراط، الذي كان مهتم بالقراءة، والمذاكرة، ولو كان في ظروف افضل ووسط عائلته ولم يتم اختطافه، ربما كان الان طبيبا او مهندسا، او صحفيا، او احد المبدعين!".


وأشارت إلى أنه لم يكن هدف فيلم العفاريت، اثارة حيرة من يشاهده، ودفعه إلى ان يترك كل الاشياء المهمة في حياته، والبحث عن اجابة سؤال من تكون ابنة مديحه كامل؟؟، مضيفة :هل ارتحت كده، مفكرتش في احتمال، ان تكون ابنتها ليست بليه ولاحتي  لوزه؟ وان وجود ملابس الطفلة لدي الكاتعه ليست دليلا علي وجودها!!.. مش جايز تم بيعها لعائله لا تنجب! هناك عشرات الاحتمالات، التي لم تفكر فيها! ولم افكر فيها انا ايضا لان هذا لم يكن هدف الفيلم.


واستطردت ماجدة خير الله، قائلة: "لو كنت مستقبل جيد لفن السينما، لادركت ان قيمة الكثير من الافلام يكمن في الاسئله التي تتركها معلقه بلا اجابه، وتبقي تحاول تتفرج علي انستازيا! وسع مداركك وسيبك من الهيافه المؤلمة".


وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو قصير، ظهر فيه الفنان عماد محرم، وهو يكشف عن اللغز الشهير لـ فيلم العفاريت، للفنان عمرو دياب، بعد 30 عامًا من مشاركته به، وهو الكشف عن ابنة الفنانة مديحة كامل في الفيلم، التي ظلت تبحث عنها بعد اختطافها. 


إقرأ أيضًا | طفلة فيلم "العفاريت" تظهر مع عمرو دياب بصورة "سيلفي"


وظهر عماد محرم، مع ابنته التي التقطت الفيديو على طريق السيلفي، وسألته عن ابنة مديحة كامل، الحقيقية في الفيلم، باعتباره هو الذي جسد دور الخاطف في الفيلم، ليرد: «بس كده هحرق الفيلم»، ثم يجيب قائلًا: «بس الفيلم بقاله مدة عشان كده هقولكم ان بنتها هي بلية». 


يذكر أن فيلم «العفاريت» من إنتاح عام 1990، وشارك في بطولته عمرو دياب ومديحة كامل ونعيمة الصغير وعماد محرم وحمدي الوزير، نادية شمس الدين، حسين الشريف، وتأليف: ماجدة خير الله، وإخراج: حسام الدين مصطفى.


وتدور أحداث فيلم «العفاريت» حول اختطاف ابنة رضيعة لمذيعة الأطفال كريمة (مديحة كامل)، من قبل عصابة تابعة لـ"الكتعة" (نعيمة الصغير)، التي تستغل الأطفال للشحاذة والسرقة، وتتوالى الأحداث. 

هيافة مؤلمة.. مؤلفة فيلم العفاريت غاضبة من كشف سر الفيلم بعد 30 سنة من عرضه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سر فني حير المصريين 30 سنة.. من هي ابنة مديحة كامل في فيلم العفاريت؟

في ذكرى رحيله.. أحمد محرز صنع اسمه بـ5 أفلام وكون ثنائيا مع يوسف شاهين

أخبار الفن | سر فيلم العفاريت.. محمد رمضان يعلن تأجيل مسلسل أحمد زكي.. ضرب أماني السويسي

ترشيحاتنا

بعد تعرضها للضرب.. 20 صورة لـ أماني السويسي خلال الفترة الأخيرة

بعد تخفيضات 2020.. أسعار ومواصفات لادا جرانتا lada granta 2020 المانيوال والأوتوماتيك.. صور

رسالة خطية من أمير الكويت إلى أردوغان

بعد التشكيل الجديد للمدربين ..الخطيب يجتمع بإدارة النشاط الرياضي في الأهلي

القوى العاملة : 23 يوليو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

أخبار التوك شو.. اتجاه كبير ليكون حل أزمة سد النهضة أفريقيا .. التموين تكشف أسعار اللحوم.. أسباب انخفاض أعداد الإصابة بـ كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه.. أنابيلا هلال بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام

بعد تعرضها للضرب.. 20 صورة لـ أماني السويسي خلال الفترة الأخيرة

دراسة: النساء الأقل استخداما للمكياج هن الأكثر سعادة