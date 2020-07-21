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أخبار البلد

رئيس الوزراء: عدم المساس بموقع الوادى المقدس في تطوير سانت كاترين

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:32 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،عن سعادته والوفد المرافق له، بزيارة منطقة سانت كاترين والتواجد فى هذا المكان المقدس

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى على أن أعمال التطوير ستراعي عدم المساس بموقع الوادى المقدس، وكذا الجزء الرئيسى من المحمية الطبيعية، والتأكيد على عدم  إقامة أى مبان فى هذه المواقع، حفاظًا على قدسية وأثرية هذه المواقع

واشار إلى أن أعمال التطوير ستتم بالمشاركة والتنسيق مع المجتمع البدوى والاهلى الموجودين بالمنطقة، مؤكدًا أن الأعمال ستتم بنفس الطابع البيئى الذى تتميز به المدينة، بحيث يكون الطابع المعمارى والعمراني يحترم الخصوصية الشديدة لهذا الموقع.

ولفت إلى أنه يوجد برفقتنا اليوم خلال الزيارة لهذه المنطقة مجموعة متميزة من المعماريين والمصممين العمرانيين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة فى هذا المجال، حتى يلمسوا الوضع على الطبيعة، تمهيدًا لوضع مخطط سريع لتطوير هذه المنطقة، والبدء فورًا فى تنفيذه.

وأكد رئيس الوزراء إلى أن هدف الحكومة هو أن نضع هذه المنطقة في المكانة اللائقة بها على مستوى العالم، حتى تصبح مقصدًا عالميًا للسياحة، موضحًا أن  خطة التطوير ستبدأ من مطار سانت كاترين، وأنه تم التوافق في هذا الشأن مع وزير الطيران.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الخطة تشمل تطوير المدينة بالكامل وكذا رفع كفاءة شبكة الطرق، وإقامة عدد من الطرق المقترحة، فضلا عن تطوير المرافق الرئيسية بالمدينة مثل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات، لافتا إلى أن المنشآت الجديدة ستراعي في المقام الأول الطابع المعماري البيئي والتراثي الموجود في المنطقة، واختتم حديثه قائلا : هذه الزيارة ستكون فاتحة خير لعملية التنمية في المنطقة في أسرع وقت ممكن.
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