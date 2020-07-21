مدبولي و7 وزراء في سانت كاترين تنفيذا لتكليفات الرئيس ببدء تطويرها.. رئيس الوزراء يكلف بتطوير وتوسعة المطار وتغطية خدمات المحمول .. وتصور كامل لتنمية المنطقة

خلال الجولة:

= تفقد وحدات الإسكان الاجتماعي والبيوت البدوية

= تفقد مشروع الصوب الزراعية لتحقيق أهداف التنمية

= تطوير مطار سانت كاترين بما يخدم دفع الحركة السياحية

= وضع تصور كامل لتنمية منطقة وادي الراحة وإنشاء مدينة سياحية متكاملة بها





تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، رافقه خلالها وفد كبير من الوزراء، يضم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.





تأتي هذه الزيارة الهامة بهدف التعرف عن قرب على الاحتياجات التنموية لمدينة سانت كاترين، ووضع تصور واضح لخطط تنفيذ أعمال التطوير في مختلف القطاعات، وذلك في ضوء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة خلال افتتاح مشروع الأسمرات ٣، بالعمل على تطوير مدينة سانت كاترين، وإقامة مدينة سانت كاترين الجديدة، لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة، ذات الطابع الأثري والديني والبيئي معًا، تماشيًا مع اتجاهات التنمية المستدامة.





وفور وصوله إلى مطار سانت كاترين، تفقد رئيس الوزراء سائر أرجاء الميناء الجوي، واستمع من وزير الطيران إلى شرح حول أعمال التطوير التي يحتاجها المطار، لتأهيله لإستقبال الرحلات الداخلية والخارجية، من خلال رفع كفاءة التشغيل ومضاعفة المساحة الكلية لزيادة القدرة الاستيعابية للمطار، مع تهيئة المطار لاستقبال الطائرات ليلًا، وإنشاء صالة وصول ومغادرة متكاملة، وتغطية طريق المطار بالكاميرات.





من جانبه كلف رئيس الوزراء بتنفيذ خطة للتطوير الشامل لمطار سانت كاترين، وتوسعته ورفع كفاءة صالة المطار، وتهيئته ليعمل على مدار الـ٢٤ ساعة.





وكلف مدبولى بأن تتولى وزارة الاتصالات التنسيق لتغطية محيط المطار وطريق المطار بخدمات جيدة للتليفون المحمول.

وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بتطوير مطار سانت كاترين، بما يخدم دفع الحركة السياحية نحو هذه المنطقة الخلابة التي تتمتع بمزايا عديدة تجعلها مؤهلة لتكون مقصدًا هامًا للسياحة الدولية للتمتع بالمناطق الطبيعية، والاستشفاء، والاستمتاع بالروحانيات في المناطق المقدسة ذات الأثر الغالي في نفوس معتنقي الديانات السماوية الثلاث.





وفور مغادرة مطار سانت كاترين، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، إلى منطقة الزيتونة بمدينة سانت كاترين، حيث تفقد مرورًا عددًا من الصوب الزراعية، في هذه المنطقة، واستمع الى شرح حول هذا المشروع الزراعي المتكامل.





وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء: يهدف المشروع الى دعم المجتمعات البدوية بسانت كاترين، لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التأكيد على الترابط بين الماء والغذاء والطاقة.





وأشار إلى أن مشروع الصوب الزراعية بمنطقة الزيتونة، يتم تنفيذه بمنحة من برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتقوم بتنفيذه المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدولة العربية، بقيمة 200 ألف دولار.





وتم التنويه الى أن المشروع يضم 5 صوبات زراعية، بمساحة 9 أمتار في 40 مترا، بجانبها بحيرة تابعة للإدارة العامة للمياه الجوفية، سعة 200 ألف متر مكعب، وتستهدف الانتاج الزراعي وتدريب المستفيدين من أهالي سانت كاترين من المزارعين والبدو على طرق الزراعة والحصاد والتعبئة والتسويق.





ويضم المشروع الزراعي المتكامل أيضًا إنشاء بحيرات جبلية جديدة، عددها ٢٤ بحيرة، لحصاد مياه الأمطار والسيول، بالإضافة الى شحن الآبار الجوفية، ويضم المشروع كذلك إعادة تأهيل الآبار الضحلة وعددها ١٠ آبار، يتم تعميقها وتطهيرها لتخزين مياه البحيرات والاستفادة منها في الري والاستخدامات اليومية بواقع بئر لكل أسرة.





ويضم المشروع إقامة ٨ وحدات للطاقة الشمسية لرفع المياه من الآبار الضحلة والعميقة، لاستخدامها خلال الري والاستخدامات اليومية، منها وحدتان مزودتان ببطارية للشحن والادارة لموقع المشروع.





وأوضح المحافظ ان المشروع يشمل إيضا زراعة ألفي شتلة زيتون من أجود الأنواع المستخدمة في استخراج الزيوت، موزعة على ٥٠ أسرة،، يتم زراعتها بموقع المشروع، بجوار الصوب الزراعية، والآبار والبحيرات.





ويضم المشروع كذلك توزيع ٢٠ خلية لانتاج عسل النحل، بواقع ٦ خلايا لكل أسرة، لعدد ١٠ أسر، والتدريب على تجميع وتسويق العسل. وكذلك توزيع ٢٠ رأس من الماعز والبقر، من سلالات شامية، بواقع ٢ رأس لكل أسرة، تم زيادتها الى ٦٠ رأس.





وأكد رئيس الوزراء على أهمية مشروعات الصوب الزراعية والاستصلاح الزراعي في تحقيق أهداف التنمية، من خلال الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها المنطقة من التربة والمناخ في إنتاج أصناف زراعية متميزة، فضلا عن توفير العديد من فرص العمل لأهالي المنطقة، وزيادة قدرتهم على تنفيذ مشروعات صغيرة تتكامل مع الزراعة مثل التعبئة والتسويق.





واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمنطقة الزيتونة بمدينة سانت كاترين، يُرافقه عدد من الوزراء ومحافظ جنوب سيناء، بتفقد عدد من مشروعات الإسكان المختلفة التي نفذتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لخدمة أهالي سانت كاترين.





وتفقد رئيس الوزراء نموذجًا لوحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمنطقة، ويضم المشروع 346 وحدة سكنية كما تفقد رئيس الوزراء، مشروع البيوت البدوية التي نفذتها وزارة الإسكان لأهالي المنطقة، بما يتناسب مع نمط المعمار والمعيشة الذي اعتادوا عليه، ويبلغ عددها نحو ١٠٠ بيت بدوي.





وأشاد مدبولي بجودة الوحدات المنفذة، سواء الاسكان الاجتماعي، أو البيوت البدوية، موجهًا بتوفير الخدمات المختلفة للمستفيدين بهذه المشروعات.





وتوقف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، في نقطة مشاهدة رائعة في وادي الراحة، بمدينة سانت كاترين.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح حول المزايا والمقومات التي يتمتع بها هذا الموقع، من مناظر طبيعية، واماكن مقدسة، لها قيمتها الغالية.

وصرح رئيس الوزراء بأن هذا الموقع يُعد مكانًا متميزًا لإقامة مشروع سياحي متكامل، يستثمر مزايا المنطقة.





مُوجهًا بضرورة أن يتم وضع تصور كامل لتنمية هذه المنطقة، وايجاد مدينة سياحية متكاملة، بهذه النقطة الهامة القريبة من جبل التجلي، باعتبارها الأقرب لكل الاماكن التي يزورها السياح وزوار سانت كاترين، مع تنفيذ استراحات في مسارات تحرك الزوار في هذه المنطقة الساحرة الهامة.





واستمع رئيس الوزراء الى شرح وافٍ حول تاريخ هذه المنطقة وأهميتها الحضارية والتاريخية والدينية، مُشيرًا الى انها منطقة واعدة ويجب الاستفادة من مقوماتها واتاحتها بصورة مشرفة لزيارة القاصدين.





وخلال جولته بمنطقة وادي الراحة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استراحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتي تم إعادة افتتاحها في أكتوبر 2019 بعد ترميمها وتطويرها، وإضافة بعض المقتنيات والمتعلقات الخاصة التي كان يستخدمها إليها، وتحويلها إلى متحف ومزار سياحي.





واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الاستراحة التي توثٍق لحقبة هامة في حياة الرئيس الراحل أنور السادات، مُؤكدًا حرص الدولة على تخليد رموز صنعوا مجد وتاريخ الوطن لتكون مرجعًا ودليلًا للأجيال الجديدة. وتحتوي الاستراحة على مقتنيات أشرف على عرضها فريق عمل متخصص من الفنانين التشكيليين وتمت إعارة لوحة وتمثال من البرونز للرئيس السادات لينضما إلى محتويات الاستراحة التي تشمل غرفة نومه ومكتبه ومصحفه الشخصي والغليون الخاص به وغيرها.





كما استمع رئيس الوزراء الى اعمال استكمال التطوير الجارية حاليًا بمعدل تنفيذ يصل الى ٧٠% لاستكمال رفع كفاءة الاستراحة، وجعلها نقطة جذب سياحية عالمية بالتنسيق مع أسرة الزعيم الراحل ووزارتي الثقافة والإعلام.