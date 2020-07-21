اليونان: انتهاكات تركيا تهدد تماسك الناتو وعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الثلاثاء، أن انتهاكات تركيا في شرق البحر المتوسط يهدد تماسك حلف شمال الأطلسي "الناتو" وعلاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي.





وعقب اجتماعه مع وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس" في أثينا اليوم، قال دندياس إن سلوك تركيا غير الشرعي والاستفزازي له عواقب خطيرة ليس فقط على السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط، بل وأيضا على تماسك حلف شمال الأطلسي وعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وفقًا لوكالة "رويترز".





اقرأ أيضا:

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، دان أمس الاثنين، سلوك تركيا الاستفزازي المتزايد في منطقة شرق المتوسط.



