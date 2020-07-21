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أخبار العالم

اليونان: انتهاكات تركيا تهدد تماسك الناتو وعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:22 م
وزير الخارجية اليوناني،
وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس
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شيماء مصطفى
أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الثلاثاء، أن انتهاكات تركيا في شرق البحر المتوسط يهدد تماسك حلف شمال الأطلسي "الناتو" وعلاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي.

وعقب اجتماعه مع وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس" في أثينا اليوم، قال دندياس إن سلوك تركيا غير الشرعي والاستفزازي له عواقب خطيرة ليس فقط على السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط، بل وأيضا على تماسك حلف شمال الأطلسي وعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وفقًا لوكالة "رويترز".

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وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، دان أمس الاثنين، سلوك تركيا الاستفزازي المتزايد في منطقة شرق المتوسط.

وقالت ميتسوتاكيس إن "الاحتلال غير القانوني للأراضي الأوروبية قد تفاقم بسبب الأعمال العدوانية التي تتحدى الحقوق السيادية لليونان وجمهورية قبرص.

واتهم تركيا بتقويض الاستقرار والأمن في البحر الأبيض المتوسط، مضيفا أن القرار الأخير الذي اتخذته أنقرة بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد قد أظهر أنها تنحرف عن القيم الأوروبية.

وأشار ميتسوتاكيس إلى أن اليونان سترد بشكل حازم ومتعقل على انتهاكات أنقرة في شرق المتوسط.
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