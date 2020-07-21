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التعليم العالي: 8 أغسطس موعد بدء امتحانات القدرات.. وهذه أهمية التعليم الهجين

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:31 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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هاني حسين
قال محمد الطيب  مساعد وزير التعليم العالي والمتحدث باسم الوزارة، إن الاعلى للجامعات  أعلن تاييده  للقيادة السياسية  للدفاع عن الحدودالمصرية.

وأضاف  محمد الطيب  في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" وزير التعليم العالي اطمئن على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني وشكر  رؤساء الجامعات على استكمال الامتحانات مع اتباع الإجراءات  الاحترازية".

وتابع محمد الطيب:" وافق المجلس على بدء امتحان القدرات لطلاب الثانوية يوم 8 أغسطس المقبل، مضيفا:" اعتماد قواعد ونظام التنسيق للعام الجامعي الجديد ولا تغيير بها".

وأكمل محمد الطيب:" اعتماد التعليم الهجين وهو مزيج بين التعليم وجها لوجه والتعلم عن بعد بما يتيح تقليل  الكثافات داخل  الجامعات  والاستفادة القصوى من البنية التحتية للجامعات".

ولفت محمد الطيب:" تم الاعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بداية من 17 أكتوبر المقبل، وتظهر نتائج  الامتحانات لمختلف السنوات  تباعا ".

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