التعليم العالي: 8 أغسطس موعد بدء امتحانات القدرات.. وهذه أهمية التعليم الهجين

قال محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالي باسم الوزارة، إن الاعلى للجامعات أعلن تاييده للقيادة السياسية للدفاع عن الحدودالمصرية. محمدالمتحدثباسم





وأضاف محمد الطيب في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" وزير التعليم العالي اطمئن على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني وشكر رؤساء الجامعات على استكمال الامتحانات مع اتباع الإجراءات الاحترازية".





وتابع محمد الطيب:" وافق المجلس على بدء امتحان القدرات لطلاب الثانوية يوم 8 أغسطس المقبل، مضيفا:" اعتماد قواعد ونظام التنسيق للعام الجامعي الجديد ولا تغيير بها". المجلسبدءلطلابيومأغسطس المقبل، مضيفا:" اعتمادونظامالجامعي





وأكمل محمد الطيب:" اعتماد التعليم الهجين وهو مزيج بين التعليم وجها لوجه والتعلم عن بعد بما يتيح تقليل الكثافات داخل الجامعات والاستفادة القصوى من البنية التحتية للجامعات".





ولفت محمد الطيب:" تم الاعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بداية من 17 أكتوبر المقبل، و تظهر نتائج الامتحانات لمختلف السنوات تباعا ".