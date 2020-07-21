حقيقة انتماء أسطورة النادي الأهلي محمد بركات للزمالك ودفاعه عن الملكي

محمد بركات نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، خاض مشوار طويل مع القلعة الحمراء بعد انتقاله من الإسماعيلى ليقدم مستوى مميز في مباراته الأولى ويسجل ثلاث أهداف في مرمى الدراويش.





ولكن يبدو أن تصريح بعض لاعبي منتخب مصر عن انتماء محمد بركات الى نادي الزمالك كانت صحيحة.





فقد صرح بركات عن قضية نادي القرن المثارة خلال الآونة الأخيرة، تصريحات ترجح كافة نادي الزمالك الذي يطالب بالتتويج باللقب بدلاََ من الأهلي الذي توج به منذ ٢٠ عام.





وقال بركات خلال تصريحات فضائية، إن نادي الزمالك من حقه أن يبحث عن حقه في قضية نادي القرن، ولا يتركه اذا كان يثق في ذلك، ولكن لابد أن يلتزم الطرفان بعدم الإساءة.





وأضاف: الأمر يعود الى الاتحاد الدولي وهو الذي سيقرر سحب اللقب من الأهلي وتتويج الزمالك أم سيبقى الوضع كما هو عليه.



