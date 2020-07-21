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رياضة

حقيقة انتماء أسطورة النادي الأهلي محمد بركات للزمالك ودفاعه عن الملكي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:25 م
بركات
بركات
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عمرو ابوبكر
محمد بركات نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، خاض مشوار طويل مع القلعة الحمراء بعد انتقاله من الإسماعيلى ليقدم مستوى مميز في مباراته الأولى ويسجل ثلاث أهداف في مرمى الدراويش.

ولكن يبدو أن تصريح بعض لاعبي منتخب مصر عن انتماء محمد بركات الى نادي الزمالك كانت صحيحة.

فقد صرح بركات عن قضية نادي القرن المثارة خلال الآونة الأخيرة، تصريحات ترجح كافة نادي الزمالك الذي يطالب بالتتويج باللقب بدلاََ من الأهلي الذي توج به منذ ٢٠ عام. 

وقال بركات خلال تصريحات فضائية، إن نادي الزمالك من حقه أن يبحث عن حقه في قضية نادي القرن، ولا يتركه اذا كان يثق في ذلك، ولكن لابد أن يلتزم الطرفان بعدم الإساءة.

وأضاف: الأمر يعود الى الاتحاد الدولي وهو الذي سيقرر سحب اللقب من الأهلي وتتويج الزمالك أم سيبقى الوضع كما هو عليه. 

وحصد محمد بركات ألقاب عديدة مع الأهلي فحصد معه بـ7 بطولات دورى منذ موسم 2004-2005 حتى موسم 2010-2011، وبطولات سوبر محلية، وكأس مصر مرتين، ودوري أبطال إفريقيا 4 مرات أعوام 2005 و2006 و2008 و2012، وكأس السوبر الإفريقى 4 مرات أعوام 2006 و2007 و2009 و2013.
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